Suomalainen FOODDUCK® voitti HoReCa-innovaatiopalkinnon Ruotsissa

Ruotsin merkittävimmässä HoReCa-alan tapahtumassa, Fastfood & Café & Restaurant Expossa, järjestettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa Innovation Awards -kilpailu, joka nostaa esiin alan innovatiivisimmat ratkaisut ja tulevaisuuden tähtituotteet. Suomalaista osaamista edustava FOODDUCK® Mobile Pro -leviteannostelija palkittiin messuilla vuoden 2025 HoReCa-innovaationa Ruotsissa.

Kilpailun tuomaristo koostui ravintola-alan huippuasiantuntijoista, ja tuotteita arvioitiin erityisesti luovuuden, kestävän kehityksen ja käyttäjäystävällisyyden näkökulmasta. Innovatiivinen FOODDUCK-leviteannostelija vakuutti asiantuntijat modernilla lähestymistavallaan ja monipuolisilla käyttömahdollisuuksillaan.

FOODDUCK herättää kansainvälistä kiinnostusta

FOODDUCKin konsepti perustuu elinkaariajatteluun, kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen. Tuote palveluna -liiketoimintamalli varmistaa, että laitteista pidetään huolta ja ne pysyvät käytössä mahdollisimman pitkään. Ruotsissa FOODDUCK on herättänyt laajaa kiinnostusta erityisesti ympäristöystävällisyytensä ansiosta. Leviteannostelija mahdollistaa merkittävän muovijätteen ja hävikin vähentämisen, mikä tekee siitä kestävän kehityksen edelläkävijän HoReCa-alalla.

”Voitto Innovation Awards -kilpailussa on upea tunnustus työllemme – leipäpöytä ja -linjasto kerrallaan haluamme rakentaa vastuullisempaa huomista. Olemme ylpeitä, että FOODDUCK nähdään osana tulevaisuuden hyvämaineista ravintola-alan arkea myös kansainvälisesti. On hienoa nähdä, että leviteannostelija inspiroi osaltaan ravintola-alaa kehittämään entistä kestävämpiä ja tehokkaampia toimintatapoja,” sanoo Timo Sorsavirta, Foodduck Oy:n toimitusjohtaja

Mikä on FOODDUCK?

Foodduck Oy on suomalainen vuonna 2012 perustettu yritys, jonka kehittämä leviteannostelija tarjoaa vastuullisen vaihtoehdon levitteiden tarjoiluun. Innovatiivinen ja älykäs annostelija mahdollistaa hygieenisen, ekologisen ja sujuvan levitteiden tarjoilun ravintoloissa, kouluruokailussa ja suurkeittiöissä.

FOODDUCK-leviteannostelija on ainoa laatuaan maailmassa. Visiomme mukaan laite on tulevaisuudessa niin ravintolalle kuin ruokailijoille merkki vastuullisesta ja ekologisesta leipäpöydästä. Se helpottaa arkea sekä tarjoaa uusia elämyksiä leipäpöytiin ja linjastoihin. Leviteannostelija vähentää merkittävästi muovijätettä ja hävikkiä sekä parantaa asiakaskokemusta – ja nyt se on myös virallisesti palkittu vuoden 2025 HoReCa-innovaationa. FFCR Innovation Awards -palkinto jaettiin 30.1.2025 Tukholmassa.

Lisätiedot

Timo Sorsavirta

Toimitusjohtaja, Foodduck Oy

P. 050 414 0004

timo.sorsavirta@foodduck.fi