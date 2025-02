Asunnottomuus kasvoi Tampereella vuonna 2024 – kaupungin ja hyvinvointialueen yhteishanke pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi käynnistyy

Asunnottomuuden kääntyminen kasvusuuntaan oli odotettavissa, arvioivat Tampereen kaupungin kehittämiskoordinaattori Elina Pekkarinen ja Pirkanmaan hyvinvointialueen kehittäjäsosiaalityöntekijä Elina Perkiö. Heidän mukaansa edullisten asuntojen puute hankaloittaa asunnottomuustilannetta erityisesti kaikkien haavoittuvimmissa olosuhteissa elävien henkilöiden osalta.

Vaikka kohtuuhintaisia asuntoja valmistui Tampereella viime vuonna asunto- ja maapolitiikan linjausten mukaisesti, silti erityisesti Kelan toimeentulotuen enimmäisasumismenot alittavia asuntoja ei ole tarjolla riittävästi suhteessa hakijoiden määrään. Tämä korostuu etenkin yksinasuvien ja lapsiperheiden kohdalla, Pekkarinen ja Perkiö kertovat.

Tampereen kaupunki on laatinut arvion vuoden 2024 tilanteesta ja asunnottomien lukumäärästä osana Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (Ara) vuosittaista asunnottomuusselvitystä. Asunnottomien määrää selvitetään yhteistyössä Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa, sillä pyrkimyksenä on löytää mahdollisimman kattavasti tosiasiallisesti asunnottomat tamperelaiset.

Asunnottomuustilannetta selvitetään valtakunnallisesti tietyn yhden päivän poikkileikkaustilanteen perusteella. Tietoja asunnottomista kerätään useista eri tietolähteistä, kuten Pirkanmaan hyvinvointialueelta, vuokra-asuntoyhteisöiltä, Kansaneläkelaitokselta, järjestöistä sekä asumispalveluyksiköistä.

Kohtuuhintaisia asuntoja on rakenteilla yli 1800

Tampereella asunnottomuustyötä on tehty pitkäjänteisesti jo vuosien ajan asunnottomuuden poistamiseen tähtäävien valtakunnallisten toimenpideohjelmien avulla. Toimenpideohjelmien myötä tilapäisistä asumismuodoista on siirrytty kohti pysyviä asumismuotoja ja käynnistetty asunnottomuutta ennaltaehkäiseviä työmuotoja.

– Tällä hetkellä kohtuuhintaisia asuntoja on Tampereella rakenteilla yli 1800. Se on ennätysmäärä. Suomen hallitus päätti vauhdittaa valtion tukemaa asuntorakentamista vaikeassa asuntomarkkinatilanteessa ja vuodeksi 2024 lisättiin Aran korkotukilainavaltuutta, kertoo asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävä.

Hänen mukaansa kohtuuhintaista vuokratasoa haastaa viime vuosien hinnakas asuntorakentaminen. Tampereella vuokra-asuntoja tuottavat kaupunkikonserniin kuuluvien vuokra-asuntotoimijoiden lisäksi lukuisat muut yleishyödylliset rakennuttajat.

Asumisneuvontapalvelujen tarve on kasvanut

– Tampereen asukasluku on kasvanut viime vuosina mittavasti, ja se on lisännyt eri palvelujen, kuten sosiaalihuollon ja psykiatrian palvelujen, tarvetta. Esimerkiksi huumeidenkäyttö on yleistynyt ja lisännyt osaltaan riskiä asunnottomuuteen, kertoo kehittäjäsosiaalityöntekijä Elina Perkiö.

Hänen mukaansa palvelujen kysynnän kasvun vuoksi odotusaika esimerkiksi sosiaalihuollon palveluihin on pidentynyt, mutta äkillisiin asumisen kriisitilanteisiin on pyritty aina tarttumaan.

Tampereen kaupungin asumisneuvonnan henkilöresursseja on kasvatettu, ja neuvojia on nyt neljä ja yhden uuden asumisneuvojan rekrytointi on loppusuoralla. Heidän asiakkaistaan noin joka viides on asunnoton. Asunnottomuutta kokevien henkilöiden kanssa keskitytään kannattelemaan heidän tilannettaan siten, ettei se pääsisi vaikeutumaan entisestään ja oman kodin löytäminen olisi mahdollista.

– Asumisneuvonta on nimensä mukaisesti neuvontaa. Asiakas päättää aina itse, mihin asioihin hän toivoo apua. Tarvittaessa neuvontaa on mahdollista saada myös nimettömänä, kertoo kaupungin kehittämiskoordinaattori Elina Pekkarinen.

Kaupungin Asukas ensin -asumisneuvontahankkeessa järjestetään matalan kynnyksen asumisneuvontaa kaikille kuntalaisille.

– Asiakkaita tuetaan asumisen itsenäisessä järjestämisessä kulkien rinnalla ja antamalla mahdollisimman konkreettista apua esimerkiksi asumisen ongelmatilanteissa tai uuden asunnon etsimisessä, Pekkarinen sanoo.

Lisää yhteensovitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja kehitetään asunnottomille

– Pirkanmaan hyvinvointialueella heikentyneeseen asunnottomuustilanteeseen vastataan kehittämällä ja lisäämällä yhteensovitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja asunnottomuusriskissä oleville, sanoo kehittäjäsosiaalityöntekijä Elina Perkiö.

Vuonna 2025 vahvistetaan työikäisten sosiaalipalveluihin sijoittuvaa asumisneuvontatyötä vastaamaan kasvaviin asumisen kriisitilanteisiin. Sosiaalipalvelujen vastuualueilla lisätään omaa asumispalvelutuotantoa sekä asumisyksiköiden että kotiin vietävien palvelujen osalta, ja näin vahvistetaan osaltaan asumisen pysyvyyttä.

– Mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä sosiaalipalvelujen yhteensovittaminen on yksi asunnottomuuden vastaisen työn keskeisimpiä tavoitteita tänä vuonna. Tarkoituksena on vastata kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevien asunnottomien henkilöiden palvelutarpeisiin ja ennaltaehkäistä raskaiden palvelujen tarvetta, Perkiö kertoo.

Yhteishanke pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi käynnistyy

Ympäristöministeriö on kutsunut Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan hyvinvointialueen mukaan valtakunnalliseen ohjelmaan pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi. Ohjelman toimeenpanoa tukemaan käynnistetään Omaan kotiin -hanke. Tavoitteena on vahvistaa kaupungin ja hyvinvointialueen yhteistyörakenteita asunnottomuustyössä.

Omaan kotiin -hankkeessa keskitytään erityisesti sujuvoittamaan asunnottomuutta kokevien henkilöiden palveluihin pääsemistä asumisneuvonnan ja liikkuvan asunnottomuustyön avulla. Tavoitteena on kehittää yhteistyötä asumisen nivelkohdissa, jotta asumisen ongelmatilanteita kokevien henkilöiden tuki pystyttäisiin järjestämään entistä saumattomammin. Samalla selvitetään myös välivuokrausmallin käyttöönoton mahdollisuuksia kaikista vaikeimmin asutettavien asumisen järjestämiseksi.