Lagmansgårdenin koulukoti valmistui – Senaatti-konsernin toistaiseksi vähähiilisin rakennushanke

Rakennuskokonaisuus koostuu kolmesta puurakenteisesta uudisrakennuksesta, joiden yhteispinta-ala on noin 3 000 neliömetriä. Tilat on rakennettu koulukotikonseptin mukaan ja sisältävät majoitusta, oppimistiloja sekä harrastus- ja vapaa-ajantilat. Lisäksi alueelle on rakennettu huolto- ja autokatos sekä viihtyisät ulkoalueet. Suunnittelussa on painotettu kodinomaisuutta, turvallisuutta ja terapeuttisuutta lasten tarpeet huomioiden. Uudet tilat valmistuivat alkuperäisen aikataulun mukaisesti tammikuussa 2025.

Hanke on suunniteltu kestävän kehityksen periaatteita noudattaen, ja rakennukset hyödyntävät energiatehokkaita ratkaisuja. Kiinteistön lämmitysjärjestelmä käyttää maalämpöä, ja rakennukseen asennettu aurinkovoimala tuottaa uusiutuvaa energiaa.

”Lagmansgårdenin koulukoti on Senaatin vähähiilisimpiä uudisrakennushankkeita tähän mennessä. Olemme puurakentamisella, suunnitteluratkaisuilla, kompaktilla muodolla ja työmaan päästöjen minimoinnilla onnistuneet saamaan hiilijalanjäljen noin 35 % pienemmäksi, kuin vastaavan betonirunkoisen Suomen keskimääräistä kaukolämpöä ja sähköä käyttävän rakennuksen. Samalla hanke on tukenut paikallista elinkeinoelämää, mikä tekee siitä kaikin puolin onnistuneen investoinnin," sanoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Kimmo Autio.

Lagmansgårdenin koulukodin uudet tilat ovat tärkeä osa THL:n pitkäjänteistä työtä lasten kuntoutuspalvelujen kehittämiseksi. Koulukodissa asuvat lapset ja henkilökunta muuttavat uusiin tiloihin kevään aikana, ja tilat otetaan kokonaisuudessaan käyttöön huhtikuun alussa 2025.

Hanke käynnistyi jo vuonna 2019 asemakaavoituksella ja pohjatutkimuksilla ja jatkui vuonna 2020 suunnittelukilpailulla, jossa painotettiin arkkitehtuurin, toiminnallisten vaatimusten ja kustannustehokkuuden lisäksi vähähiilisiä ratkaisuja ja alueen luontoarvoja.

Toteutusvaiheessa ympäristövastuullisuuden rinnalla korostui myös paikallisen osaamisen hyödyntäminen. Jaettu urakkamuoto mahdollisti keskisuurten paikallisten urakoitsijoiden osallistumisen tarjouskilpailuun, ja lopulta urakat toteutettiinkin paikallisten toimijoiden ja paikallisten alihankkijoiden voimin. Hankkeen päätoteuttajana toimi JaKe-rakennus Bygg Oy, jonka alistettuina sivu-urakoitsijoina toimi Rörman Ab Oy, Ab G. Koskela Oy, Sähköpalvelu Walberg Ab Oy, Lakeuden Sprinkleri Oy ja Ouman Oy. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat noin 13,5 miljoonaa euroa.

Valmistumisen jälkeen Lagmansgårdenin vanhoille tiloille Pedersöressä ei ole enää valtion käyttöä, ja Senaatti-kiinteistöt valmistelee niiden myyntiä.