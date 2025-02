Europarlamentaarikko Maria Ohisalo läksyttää Orpon hallitusta asunnottomuuden kasvusta

ARAn asunnottomuusselvityksestä käy ilmi, että asunnottomuuden kasvun pääasialliset syyt ovat pienten ja kohtuuhintaisten asuntojen puute, heikennykset Kelan tuissa sekä korkeat asumis- ja muut elinkustannukset.

“Tämä on malliesimerkki siitä, mitä käy kun heiluu holtittomasti saksien kanssa leikaten juuri heiltä, jotka tukea eniten tarvitsisivat. Asunnottomuuden kasvu on merkki huono-osaisuuden ja yhteiskunnan railojen syvenemisestä. Systemaattiset leikkaukset asumistukeen ja muuhun sosiaaliturvaan ja samalla kohtuuhintaisen asuntotuotannon romuttaminen näyttää juuri tältä. Ihmiset ovat todella tiukilla toimeentulonsa kanssa ja asunnottomuus on köyhyyden äärimmäisiä muotoja. Vaadin Orpon hallitukselta nyt nopeaa pysähtymistä näiden lukujen äärelle ja määrätietoisia toimia tämän kehityksen pysäyttämiseksi. Hallitus lisää köyhyyttä ja asunnottomuutta, kun suunnan pitäisi olla aivan toinen,” Maria Ohisalo sanoo.

Riippumatta hallituspohjasta asunnottomuutta on saatu vähennettyä vuosikymmenten systemaattisella työllä ja valtion tukemalla kohtuuhintaisella asuntotuotannolla. Suomalainen asunnottomuustyö ja asunto ensin -periaate ovat pitkään olleet sellaisia, mistä olemme voineet olla ylpeitä myös kansainvälisesti.

“Suomi on ollut edelläkävijä asunnottomuuden torjunnassa ja kohtuuhintaisen asuntotuotannon edistämisessä ja nyt pääministeri Orpon hallitus tuhoaa tämän mittaamattoman arvokkaan järjestelmän, josta olemme tunnettuja ja kadehdittuja. Hallitus on lukemattomista varoituksista huolimatta tehnyt kaikki ne virheet, miksi asunnottomuus muualla on kasvanut. Inhimillisen kärsimyksen lisäksi tämä on todella noloa esimerkiksi niissä asuntokriisiä käsittelevissä EU-pöydissä, joissa itsekin istun. Asunnottomuus myös maksaa yhteiskunnalle paljon enemmän kuin se, että ihmisille tarjotaan asunto ensin -periaatteella koti ja tukea asumiseen. Orpon hallituksen on aika tehdä täyskäännös asuntopolitiikkaansa, peruttava kohtuuttomat sosiaaliturvan leikkaukset ja jatkettava kohtuuhintaisen asuntotuotannon tukea,” Maria Ohisalo summaa.