SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg: Työvoiman saatavuutta sote-alalla on parannettu hyvän hoidon kustannuksella

Hyvinvointialueet ja kunnat tarvitsevat osaavia ja koulutettuja ammattilaisia myös tulevaisuudessa. Henkilöstöpula on nurkan takana. Hyvinvointialueiden johtajat ovat kertoneet julkisuudessa, että hoitoalan ammattilaisten saatavuus on tällä hetkellä hyvä. Hoitajia on jopa irtisanottu säästötoimena.

Lainsäädännön muutos, jossa vanhusten ympärivuorokautisen hoidon vähimmäishenkilöstömitoitus laskettiin tasolle 0,6, on ehkä parantanut yhtenä tekijänä hoitajien saatavuutta mutta samalla se on laskenut hoidon laatua ja kuormittanut henkilökuntaa. – SuPer ei ole missään vaiheessa hyväksynyt vähimmäishenkilöstömitoituksen heikentämistä vaan vaatii edelleen sen nostamista tasolle 0,7 edellisen hallituksen päätöksen mukaisesti.

– Palvelujen määrää ja laatua on supistettu ja on otettu käyttöön ratkaisuja, jotka ehkä tuovat säästöjä tässä hetkessä mutta lisäävät kuluja myöhemmin. Ennen kaikkea asiakkaiden hoito on kärsinyt ja heistä on tehty heittopusseja eri hoitopaikkojen välille. Ympärivuorokautisen hoidon kriteerit ovat todella tiukat, ja kotihoidossa sekä yhteisöllisessä asumisessa on paljon asiakkaita, jotka todellisuudessa tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa. Tämä on iso ongelma tällä hetkellä ja moni on kotona epäinhimillisessä tilanteessa, kun apua ei ole tarjolla riittävän nopeasti. Myös läheisten hoitopaikat saattavat olla kohtuuttoman kaukana, Päivi Inberg kertoo.

SuPer on julkaissut tavoitteensa alue- ja kuntavaaleihin. Yksi tavoitteista on, että varmistetaan hoitohenkilöstön määrä ja puretaan hoitojonot sekä lyhennetään odotusaikoja palveluissa.

Henkilöstöpulan ratkaiseminen on tärkeää, sillä jonot ja odotusajat sote-palveluihin ovat pitkiä, mikä aiheuttaa lisäkustannuksia. Sairauslomien pitkittyminen odottamisen vuoksi on kallista ja se lyhentää jopa jonottajien työurien pituutta. Myöhästynyt diagnoosi tai myöhästynyt hoitotoimenpiteiden aloittaminen lisäävät useimmissa tapauksissa korjaavien kustannusten määrää. Jokainen jonotuspäivä maksaa.

Palveluverkkojen uudistaminen ei saa johtaa työmatkojen pitenemiseen kohtuuttomasti, sillä se aiheuttaa myös hoitajien poistumista alalta.

Ilman riittäviä palveluja jäävät vanhukset ruuhkauttavat ja vaikeuttavat terveydenhuollon palveluja. Päivystystoiminta ja jopa erikoissairaanhoidon leikkaustoiminta vaikeutuu, jos ympärivuorokautista asumispalvelua tarvitsevat vanhukset täyttävät erikoissairaanhoidon potilaspaikat. Jos vanhuksia ei pystytä kotiuttamaan sairaaloista, se johtaa leikkausaikojen perumiseen ja leikkausjonojen pidentymiseen.

Kotihoidon ja erityisesti vanhusten ympärivuorokautisen asumispalvelun jonot on purettava. Riittämätön hoito ja avun odottaminen lisäävät myös inhimillistä kärsimystä sairaille ja riittämättömien palvelujen kanssa sinnitteleville vanhuksille sekä muille apua tarvitseville.

SuPerin tavoitteet alue- ja kuntavaaleissa 2025

Hyvinvointialueet tarvitsevat osaavat ja koulutetut ammattilaiset Ratkaistaan henkilöstöpula ja turvataan sote-ammattilaisten saatavuus. Varmistetaan hoitohenkilöstön määrä ja puretaan hoitojonot sekä lyhennetään odotusaikoja palveluissa. Eettinen työperäinen maahanmuutto sote-alalle ja hoitajien kielitaito kuntoon. Varmistetaan riittävät resurssit lähihoitajien ammatilliseen koulutukseen ja mahdollistetaan sote-alalle siirtyminen muilta aloilta. Parannetaan työskentelyolosuhteita sote-alalla. Turvataan pysyvät hoitosuhteet ja omahoitajamallit. Hoitajilla on oikeus hyvään johtamiseen.

Kunnissa on panostettava lapsiin Varmistetaan riittävät varhaiskasvatuksen ja koulutuksen resurssit. Turvataan toimivat harrastusmahdollisuudet lapsille ja nuorille. Ennaltaehkäisevä työ ja varhainen tuki lapsille vähentää tulevia kustannuksia. Kuntien ja valtion panostukset lasten ja nuorten harrastustoimintaan ovat tulevaisuusinvestointeja.



Lue lisää www.superliitto.fi/vaalit2025