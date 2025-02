Tämän ryhmän on erityisen vaikeaa saada kesätöitä – asiantuntijalta vinkit työnhakuun

Alle 18-vuotiaille on tarjolla huomattavasti vähemmän kesätöitä kuin täysi-ikäisille. Duunitorilla on tällä hetkellä avoinna yli 6 700 kesätyöpaikkailmoitusta, mutta alaikäisille suunnattuja ilmoituksia on vain noin 380.

”On todella harmillista, että alle 18-vuotiaille on näin vähän kesätöitä. Valitettavasti tilanne on pysynyt samana vuodesta toiseen”, sanoo Duunitorin viestintäpäällikkö Maiju Karhunen.

Karhunen toivoo, että työnantajat uskaltaisivat palkata enemmän nuoria kesätöihin.

”Monella työpaikalla on varmasti työtehtäviä, jotka sopivat alaikäisille. Työnantajien on hyvä muistaa, että nuorten työllistäminen vaikuttaa suuresti niin nuoriin, työpaikkaan kuin koko yhteiskuntamme tulevaisuuteen.”

Alaikäisille luvassa lisää mahdollisuuksia keväällä

Alle 18-vuotiaille avautuu yleensä enemmän kesätyömahdollisuuksia kevään edetessä.

”Alaikäisillä on valtavasti intoa päästä töihin, ja he ovat erittäin motivoituneita. Tästä kertoo myös se, että Duunitorin kesätyökyselyn mukaan kesätöistä saatu kokemus on heille palkkaa tärkeämpää.”

Tällä hetkellä Duunitorin kesätyösivustolta löytyy töitä alaikäisille muun muassa kaupoista, tehtaista ja ravintoloista. Myös monet kunnat, kaupungit, seurakunnat ja 4H-yhdistykset hakevat alaikäisiä kesätyöntekijöitä.

”Vaikka kesätöitä voi saada vielä viime tipassakin loppukeväästä tai jopa alkukesästä, sen varaan ei kannata laskea. Kannustan lämpimästi aloittamaan työnhaun viimeistään nyt”, Karhunen sanoo.

Vinkit kesätyönhakuun alaikäisille

Maiju Karhunen listaa viisi vinkkiä, joiden avulla alle 18-vuotias voi löytää kesätyön.

1. Hyödynnä työnhaussa työnhakupalveluita, Googlea ja somea. Kysele työmahdollisuuksista myös perheeltäsi ja tuttaviltasi, sillä Duunitorin kesätyökyselyn mukaan moni nappaa kesätyöpaikan perheen tai tuttavien kautta.

2. Hae kesätyöpaikkoja aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti eri toimialoilta. Muista, että kokemuksen saaminen on kallisarvoista ja helpottaa töiden saamista tulevaisuudessa.

3. Näe vaivaa työhakemuksen ja CV:n eteen. Jotta voit erottua valtavan hakijamassan joukosta, räätälöi työhakemus ja CV. Parhaiten se onnistuu tutustumalla huolella työnantajaan ja työpaikkailmoitukseen.

4. Korosta motivaatiotasi ja vahvuuksiasi. Jos sinulla ei vielä ole työkokemusta, hakemuksessa kannattaa nostaa esille, miksi haluat töihin juuri tiettyyn paikkaan ja millaisia työhön sopivia vahvuuksia sinulla on.

5. Ota kaikki apukeinot käyttöön. Työnhaku voi tuntua hankalalta erityisesti, jos aiempaa kokemusta ei ole. Muista, että et ole yksin, vaan apua on tarjolla. Kysy kokeneemmilta apua, katso erilaisia vinkkivideoita kesätyönhakuun esimerkiksi TikTokista, tutustu kesätyöoppaaseen ja googlaa yleisiä työhaastattelukysymyksiä.

Kaipaatko lisätietoa kesätöistä?

Duunitori selvittää vuosittain kesätyönhakijoiden toiveita ja kokemuksia. Tutustu viimevuotisen kesätyökyselyn tuloksiin.

Haluatko tietää lisää kesätöistä tai tarvitsetko asiantuntijan haastatteluun? Ole yhteydessä!