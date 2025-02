SDP:n kansanedustajat Vaasan vaalipiirissä ehdolle kevään vaaleihin

"Olemme yhdessä päättäneet, että tehtävien jakaminen on tärkeää niin periaatteellisesti kuin käytännössä. On tärkeää, että tieto kulkee eduskunnan, kuntien ja alueiden välillä ja tässä valtuustotyö on korvaamaton osa tiedonkulkua. Kolmella tasolla toiminen on osoittautunut kuitenkin käytännössä sen verran aikaa vaativaksi, että tehtävien jakaminen on järkevää. Myös periaatteessa on järkevää, että tehtäviä ja valtaa jaetaan eivätkä samat ihmiset istu kaikilla tasoilla," Berg ja Mäkynen sanovat.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen ja SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtajana toimiva Kim Berg on kuluvalla kaudella toiminut Pohjanmaan aluevaltuuston varapuheenjohtajana ja osallistunut näin myös aluehallituksen työskentelyyn. Berg pitää valiokunta- ja hyvinvointialuetehtäviään hyvin toisiaan täydentävinä ja sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntötyöhön osallistumista tärkeänä tukena hyvinvointialueella toimimisessa.

"Tulevalla kaudella meille on tärkeintä huolehtia, että 7 päivän hoitotakuu toteutuu Pohjanmaalla ja että ikäihmisille turvataan yksilölliset palvelut, jotka tukevat toimintakykyä ja ennaltaehkäisevät sairauksien etenemistä. Nuorten osalta ydinasia on mielenterveyspalveluiden hoitoon pääsyn nopeuttaminen. Tärkeä asia on myös henkilöstön hyvinvointi. Maan hallitus on ajanut alueet vaikeaan taloustilanteeseen. Säästöjä tehdessä henkilöstön hyvinvoinnista on tärkeää pitää huolta," Kim Berg toteaa.

Matias Mäkynen toimii SDP:n vastaavana eduskunnan talousvaliokunnassa sekä puolueen varapuheenjohtajana. Mäkynen on myös johtanut valtakunnallista työtä tutkimuksen ja tuotekehityksen lisäämiseksi Suomessa. Vaasan päätöksenteossa Mäkynen on ollut mukana kuntavaaleista 2008 lähtien ja toiminut viimeiset kaksi kautta Pohjanmaan maakuntavaltuuston puheenjohtajana.

"Tehtäväni eduskunnassa ja Vaasassa keskittyvät työpaikkojen ja talouskasvun luomiseen. Tulevalla kaudella valtuuston tärkeimpiä tehtäviä on investointien ja työpaikkojen edistäminen sekä Vaasan koulutusyksiköiden vahvistaminen. Erityisesti Vaasan yliopiston valtakunnallista asemaa täytyy edelleen vahvistaa. Alueen houkuttelevuuden ja elinvoiman kannalta vahva ja monipuolinen kulttuurielämä on Vaasan vahvuus ja Orpon hallituksen kulttuurileikkauksista huolimatta meidän pitää huolehtia omasta vireästä kulttuuristamme," Mäkynen sanoo.

Kunta- ja aluevaalit järjestetään 13.4.2024. Ennakkoäänestys järjestetään 2.-5.4.2024.