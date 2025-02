Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen kokoustiedote 10.2.2025

Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavaehdotus uudelleen julkisesti nähtäville.

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavaehdotuksesta järjestetään uusi ehdotusvaiheen julkinen kuuleminen. Kaavaratkaisusta on laadittu Natura 2000 -riskiarvioinnin päivitys, joka täydentää aikaisempaa viranomaisehdotusvaiheesta tehtyä riskiselvitystä. Kaavaratkaisua on muutettu seudullisesti merkittävien tuulivoima-alueiden osalta.

Verrattuna ensimmäiseen ehdotusvaiheen kuulemiseen maa-alueilta on poistettu viisi tuulivoima-aluetta ja rajausmuutoksia on tehty 20 alueeseen. 26 tv-aluetta säilyy muuttumattomana. Poistuvat alueet osoittautuivat riskiarvioinnin jälkeen liian pieniksi täyttääkseen seudullisuuden kriteerit. Aikaisemmista vaihekaavoista säilyy edelleen lainvoimaisena 48 maatuulivoima-aluetta. Perämeren aluevesillä on pienennetty kolmea merituulivoima-aluetta, kaksi aluetta säilyy ennallaan.

Tuulivoimaa koskevien muutosten lisäksi kaava-aineistoon on tuotu loppuvuonna 2024 hyväksytyt valtakunnallisesti merkittävät arkeologiset alueet Pohjois-Pohjanmaalla ja sähkönsiirtomerkintöjä on tarkistettu.

Maakuntahallitus päätti lisätä kaavaehdotukseen uusiutuvan energian jatkojalostuksen mahdollistavat merkinnät Kalajoen Jylkkään sekä Muhoksen Leppiniemeen sekä korvata kaavaselostuksen kohdan 7.3.1. seuraavasti: "Seudullisesti merkittävän tuulivoimaosayleiskaavan voi laatia myös maakuntakaavojen tuulivoima-alueiden ulkopuolelle riittäviin selvityksiin perustuen, mikäli laadittava kaava ei ole ristiriidassa maakuntakaavan keskeisten tavoitteiden tai periaatteiden kanssa, eikä kaava vaikeuta maakuntakaavan toteuttamista."

Uusi julkinen kuuleminen järjestetään helmi-maaliskuussa 2025. Julkisessa ehdotusvaiheessa ei enää erikseen pyydetä lausuntoja, mutta kaava-alueen kuntien jäsenillä ja muilla osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutuksiin laadittavat vastineet toimitetaan niiden antajille. Tavoitteena on kaavaehdotuksen hyväksyntäkäsittely toukokuussa 2025.

Lausunto valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta ja ympäristöselostuksesta

Maakuntahallitus kävi keskustelun lausunnosta valtakunnalliseksi liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi 2026–2037 sekä siihen liittyvästä ympäristöselostuksesta. Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on strateginen suunnitelma Suomen liikennejärjestelmän kehittämisestä 12 vuodeksi. Liikennejärjestelmäsuunnitelma luo yhtenäisen tilannekuvan liikennejärjestelmän kehittämistarpeista ja ratkaisuista ja kokoaa yhteen valtion ja kuntien toimenpiteet liikennejärjestelmän kehittämiseksi. Suunnitelmassa esitetään liikennejärjestelmän nykytilaa ja toimintaympäristön muutoksia koskeva arvio, visio liikennejärjestelmän kehittämisestä vuoteen 2050, valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet ja niitä tarkentavat strategiset linjaukset, alueelliset painotukset sekä toimenpideohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelmaan sisältyy valtion rahoitusohjelma. Vuosien 2026–2029 osalta suunnitelmaluonnos valmistellaan julkisen talouden suunnitelman asettamaan taloudelliseen raamiin.

Muutokset Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmässä

Saija Tikkanen nimettiin varsinaiseksi jäseneksi Päivi Keisasen tilalle Pohjois-Pohjanmaan liiton edustajaksi.

STTK:n edustajaksi nimettiin Janne Rönkkömäki ja varajäseneksi Ulla Tynkkynen.

Henna-Kaisa Turpeinen nimettiin SAK ry:n varajäseneksi.

Lyhyesti

Pohjois-Pohjanmaan liitto aloitti syksyllä 2024 yhdessä Uudenmaan liiton kanssa skenaariotyön, jossa haastetaan nykyisiä ajattelutapoja ja luodaan skenaarioita, joissa on merkittäviä näkemyksellisiä irtiottoja nykykehitykseen verrattuna. Tavoitteena on parantaa maakunnan toimijoiden edellytyksiä tulkita ja ymmärtää ajankohtaisia ilmiöitä sekä tehostaa päätöksentekoa. Skenaariotyö valmistuu helmikuussa.

Maakuntahallitus antoi lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain sekä rikosrekisterilain 6 b §:n muuttamisesta.

Maakuntahallitus päätti, että Pohjois-Pohjanmaan liitto valitsee Rysän rakentaminen ja smolttien rysäpyynti Livojoella 2025 ja 2026 -toimenpiteen toteuttajaksi Korpilaavu Oy:n. Hankinnan kokonaishinta on 67 500 euroa, alv 0 %. Erikseen sovittavien lisätöiden tuntihinta on 50 e/h, alv 0 % sekä kilometrikorvaukset 0,7 e/km, alv 0 % (auto) ja 1,00 e/km, alv 0 % (auto + peräkärry). Hankinnasta laaditaan erillinen hankintasopimus. Hankinnan kustannukset kohdennetaan Lohi Iijokeen 2 -hankkeelle.

Maakuntahallitus päätti, että Pohjois-Pohjanmaan liitto käynnistää ”Elävien merilohien ja -taimenien pyydystäminen ja ylisiirto Iijoella 2025” -toimenpiteen hankinnan. Kilpailutus tehdään HILMA-järjestelmässä.

Viranhaltijapäätökset ajalta 11.12.2024-3.2.2025 merkittiin tiedoksi. Maakuntahallitus ei käyttänyt kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Toimiston antamat lausunnot 11.12.2024-3.2.2025 merkittiin tiedoksi.

Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintamalli CPMR:ssä sekä EU:n rahoituskehyksen 2028–2034 suuntaviivat siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

