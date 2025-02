MUISTUTUS: Avaimen kevään kirjakuohut 14.2.

Ville-Juhani Sutisen ajankohtainen esseekokoelma Reunamerkintöjä on jatkoa tietokirjallisuuden Finlandian voittaneelle teokselle Vaivan arvoista (Avain 2022). Millainen oli Eurooppa ennen 1900-luvun tuhoisia sotia ja massamurhia? Sutinen haluaa selvittää sen matkustamalla maanosan itäreunalle Puolan ja Ukrainan alueella sijainneeseen Galitsiaan. Samalla hän kartoittaa tienoota siellä syntyneiden ja asuneiden kirjailijoiden jäljillä. Reunamerkintöjä on rakkauslaulu Krakovan ja Lvivin väliselle rajamaalle ja matkakirja kadonneeseen Eurooppaan. Se on myös analyysi siitä, kuinka kirjallisuus on rakentanut Galitsian tarinaa 1800-luvulta nykypäivään. Esseissä käsitellään kärsimystä ja nostalgiaa, raunioita ja myös valoisampaa tulevaisuutta Ukrainan sodan varjossa. Teos ilmestyi 10.2.

Kirjailija ja elokuvaohjaaja Meritta Koiviston jännitysromaani Perijä jatkaa ruotsinsuomalaisen rikoskonstaapeli Harriet Jaatisen seurassa. Salaperäisen mahtisuvun rikosvyyhtien selvittely saa jälleen jatkoa: Nuoren naisen käsittämätön surma Tukholman uinuvassa lähiössä saa Harrietin penkomaan tapausta. Kuka nainen oli, ja onko tapauksella yhteys Ledermanneihin? Kun Harriet lähtee purkamaan vyyhtiä, hän törmää tekoon, joka asettaa rajat siihen, missä kulkee oikeus ja kohtuus. Kirja ilmestyy 12.2.

Tietokirjailija, FM Tuula Vainikaisen teos Nainen sivulauseessa: Kuolemaantuomitun Oskari Tokoin puolison Hanna Tokoin elämä on tutkimusmatka Hanna Tokoin (1869–1938) elämään. Hän oli siirtolainen Yhdysvalloissa, perheenemäntä Kannuksessa ja Helsingissä, maanpakolainen Neuvosto-Venäjällä ja myöhemmin Yhdysvalloissa. Emme tietäisi hänestä luultavasti mitään, ellei hän olisi mennyt naimisiin Oskari Tokoin kanssa. Teos ilmestyy maaliskuussa.

Kirjailija ja käsikirjoittaja Heli Rantalan Pummi on kirjailijan ensimmäinen nuortenromaani. Kun nuori kilpasuunnistaja Ahti Lahtinen päätyy pyörätuoliin, elämälle valmiiksi mietitty reittisuunnitelma revitään palasiksi. Muiden sännätessä kohti tavoitteitaan Ahti joutuu hautaamaan entiset unelmansa. Pummi ilmestyy 11.2.





Ohjelma

15:30 Tervetuloa Avaimen kevään kirjakuohuille!

15:45 Ville-Juhani Sutinen, Reunamerkintöjä

16:00 Meritta Koivisto, Perijätär

16:15 Tuula Vainikainen, Nainen sivulauseessa: Kuolemaantuomitun

Oskari Tokoin puolison Hanna Tokoin elämä

16:30 Heli Rantala, Pummi

16:45 Keskustelua ja kuohuvaa

HUOM! Ilmottadu tilaisuuteen 12.2. mennessä os: info@avain.net

Lämpimästi tervetuloa!