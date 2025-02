Helsingin kulttuurikeskusten kävijämäärät nousivat roimasti – maksuttomat ja edulliset tapahtumat kiinnostavat

Helsingin talviloma on täynnä maksutonta tekemistä 11.2.2025 07:45:00 EET | Tiedote

Helsinki tarjoaa kymmenittäin maksuttomia talvilomatekemisiä, -tapahtumia ja -retkiä koululaisille 14.–23. helmikuuta 2025. Talviloman ohjelma on suunniteltu yhdessä nuorten kanssa ja se sijoittuu eri puolille kaupunkia nuorisotaloille, kirjastoihin, liikuntapaikoille, kulttuurikeskuksiin, museoihin ja leikkipuistoihin. Nuorisotalojen toimintaan osallistuessa mukana tulee olla maksuton Jässäri-jäsenkortti. Kaikille alle 20-vuotiaille helsinkiläisnuorille on vapaa pääsy Jässärillä myös Hakasalmen huvilaan. Suurin osa kaupungin talvilomaohjelmasta on maksutonta ja maksullisetkin elämykset ovat edullisia. Koko talviloman tarjonta on koottu yhteen Nuorten Helsinki -verkkosivuille.