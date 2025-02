Syke.fi uudistui – tietoa Suomen ympäristökeskuksen toiminnasta yhdessä osoitteessa

Uudistunut sivusto syke.fi esittelee Syken tutkimuksen aihealueita ja asiantuntevia palveluita. Se tarjoaa ajankohtaisia sisältöjä ja avoimen ympäristötiedon erilaisia työkaluja. Sivuston parannellut hakuominaisuudet auttavat sopivan asiantuntijan löytämisessä ja projekteihin tutustumisessa. Myös palvelun käytettävyyttä on kehitetty ja visuaalisuutta modernisoitu.



”Uudistuksessa huomioitiin erityisesti palvelun aktiivisten käyttäjien tarpeita ja toiveita. Sisältöä kehitettiin luettavammaksi ja tiedon löydettävyyttä parannettiin. Lisäksi syke.fi rakennettiin vastaamaan paremmin nykyistä toimintaamme ja sen painotuksia. Toivommekin, että palvelu tarjoaa sidosryhmillemme ja kumppaneillemme kiinnostavan näkymän monipuoliseen toimintaamme kestävyysmurroksen parissa”, toteaa viestintäjohtaja Kirsi Norros.



Syke.fi:n käyttäjäkunta on laaja. Se palvelee mediaa, tutkijoita, tutkimuksen rahoittajia, kansainvälisiä kumppaneita, päättäjiä ja virkamiehiä julkishallinnossa sekä kaikkia, jotka haluavat perehtyä Suomen ympäristökeskuksen toimintaan ja kestävyysmurroksen eteen tehtävään työhön.

Kestävyysmurroksen tutkimus ja työkalut esiin

Syke.fi:ssä voi tutustua Suomen ympäristökeskuksen tutkimukseen ja palveluihin, selata tiedotteita ja uutisia, perehtyä ympäristötiedon erilaisiin työkaluihin ja aineistoihin sekä tarkastella Syken julkaisuja. Sivustolla ovat äänessä myös Syken asiantuntijat Ratkaisuja-blogisarjassa. Lisäksi palvelusta löytyvät Syken avoimet työpaikat ja tietoa Sykestä työnantajana.

Syke.fi-palvelun käytetyimpiä sisältöjä ovat olleet avoimen tiedon sisällöt. Uudistuksen jälkeen ne löytyvät ympäristötieto-osiosta, jota on laajennettu myös muilla hyödyllisillä sisällöillä. Osiosta löytyy kattavasti muun muassa erilaisia kartta- ja tietopalveluita, laskureita, ladattavia paikkatietoaineistoja, avoimia rajapintoja sekä seurantatietoa.

”Suomen ympäristökeskuksessa keräämme dataa ja tietoa kestävän ympäristön edistämisen tueksi. Kerättyjä tietoja tarjoamme mahdollisimman laajasti ja avoimesti ihmisten ja yhteiskunnan käyttöön. Erilaiset avoimen ympäristötiedon palvelut ovat kätevästi saatavissa syke.fi:ssä. Niitä voivat hyödyntää niin tutkijat, päättäjät, yritykset kuin kansalaisetkin”, sanoo Suomen ympäristökeskuksen digijohtaja Kari Lahti.

Syke.fi toimii myös ikkunana muihin Syken ja yhteistyökumppaneiden ylläpitämiin verkkopalveluihin, joista löytyy yksityiskohtaisempaa tietoa eri ympäristöaiheista. Sivustolta pääsee siirtymään esimerkiksi kattavaan ympäristötietopankkiin ymparisto.fi:hin, Itämeren kuulumisia kokoavaan itameri.fi-palveluun tai vesitietoa käsittelevään vesi.fi-sivustoon.

Anna palautetta uudistuksesta

Uudistuksessa syke.fi:n käyttöliittymä ja osa sisällöistä on päivitetty. Palvelu on modernisoitu vastaamaan Syken nykyistä organisaatiota ja toimintaympäristöä. Käyttökokemusta ja saavutettavuutta on parannettu sekä sisältöjä selkeytetty. Lisäksi palvelun ulkoasu on päivitetty. Uuden raikkaan ilmeen saanut sivusto tuo sisällöt aiempaa visuaalisemmin esiin ja helpottaa myös sivustolla navigointia.

Syke.fi:n sisältöjä täydennetään edelleen, erityisesti palvelun ruotsin- ja englanninkielisiä sivuja. Voit antaa palautetta palvelusta sivultamme löytyvällä palautelomakkeella tai osallistua keskusteluun sosiaalisen median kanavillamme.

Yhteistyökumppanina syke.fi:n uudistuksessa on ollut Wunder Finland Oy (käyttöliittymä ja tekninen toteutus). Syke.fi-sivusto on uudistettu osana laajempaa Syken verkkopalveluiden uudistusta vuosina 2022–2025.

