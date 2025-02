Karkkila panostaa yhteisöllisyyteen - Lisää apua ja yhteisöllisyyttä arkeen Commulla

Karkkilan kaupunginjohtaja Juha Jokitalo korostaa yhteisöllisyyden voimaa ja tärkeyttä nykypäivänä.

”Yhteisöllisyyden vahvistaminen lisää arjen turvallisuutta, lämpöä ja valoa elämään”, Jokitalo kertoo.

Karkkilassa on jo entuudestaan aktiivista yhdistys- ja talkootoimintaa, mutta vapaaehtoisista on usein pulaa. Commu -sovelluksen avulla on helppo löytää uusia tapoja osallistua ja auttaa, mikä madaltaa kynnystä lähteä mukaan.

“Commu lisää auttamisen lisäksi arkisia kohtaamisia ja tutustuttaa kaupunkilaisia toisiinsa. Commun avulla voidaan vähentää yksinäisyyttä ja löytää ystäviä”, Jokitalo kertoo.

Commu tarjoaa mahdollisuuden luoda avunpyyntöjä ja tarjota apua vain muutamalla napin painalluksella. Sovelluksen avulla karkkilalaiset voivat esimerkiksi pyytää apua esimerkiksi lastenhoitoon, pihatöihin, lemmikkien hoitoon tai arkiaskareisiin. Lisäksi sovelluksen kautta voi tarjota apua esimerkiksi ikäihmisten seuraksi, talkoisiin tai vaikkapa ruokakassin kantamiseen.

”Commu tuo hyvien tekojen mahdollisuudet suoraan jokaisen taskuun. Toivomme, että sovellus innostaa karkkilalaisia pitämään huolta toisistaan ja vahvistamaan yhteisöllisyyttä arjessa,” sanoo Commun perustaja Karoliina Kauhanen.

Hyvistä teoista palkitaan Suomen yhteisöllisin kunta -kilpailussa - jaossa rahaa yhteiseen hyvään

Yhteistyön myötä Karkkila osallistuu Suomen yhteisöllisin kunta -kilpailuun, jossa palkitaan kunta, jossa on tehty eniten hyviä tekoja vuoden aikana. Kilpailu huipentuu joulukuussa 2025, kun voittajakunta julkistetaan. Voittaja saa päättää yhdessä asukkaidensa kanssa, mihin kilpailun palkintopotti käytetään. Vuonna 2024 kilpailun voitti Harjavallan kaupunki. Harjavalta voitti 1300€ yhteiseen hyvään, josta osa käytettiin jouluna lautapelien ostamiseen lahjoiksi vähävaraisille perheille.

“Haluamme palkita auttajia ja avun tarvitsijoita. Palkintopotti kasvaa vuoden mittaan, mitä enemmän kuntia ja kaupunkeja liittyy mukaan”, Kauhanen kertoo. “Potilla voi esimerkiksi perustaa stipendin paikalliseen kouluun kannustamaan ja palkitsemaan hyvistä teoista!”

1-2-3 - näin annat ja pyydät apua Commun kautta!