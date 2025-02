Vuoden rautatiekunta on Pieksämäki

Pieksämäki on vuoden rautatiekunta 2025. Tunnustuksen on myöntänyt raideliikenteen edistäjänä tunnettu Pro Rautatie ry. Perusteluita valinnalle olivat kaupungin viime vuosien panostus Pieksämäen asemanseudun viihtyisyyden ja toimivuuden kehittämiseen. Myös rautateiden historia on Pieksämäellä vahvasti esillä asema-alueella.

Seitsemättä kertaa myönnetty tunnustus jaettiin Pieksämäen kaupungille tiistaina 11.2. Tampere-talossa järjestetyssä raidealan Rata 2025 -tapahtumassa. Tunnustuksena kunniakirjan ja kukituksen vastaanotti kaupungin elinkeinojohtaja Markus Vesterinen, ja sen antoivat Pro Rautatie ry:n hallituksen puheenjohtaja Tuula Petäkoski-Hult ja toiminnanjohtaja Atte Mantila.

”Pieksämäki on merkittävä rautatieliikenteen solmukohta ja risteysasema. Kaupungin viime vuosien aktiivinen panostus Pieksämäen aseman seudun viihtyisyyteen, liikenneturvallisuuteen, esteettömyyteen ja matkustajien viihtyisyyteen yhdessä muiden toimijoiden kanssa osoittaa halua ja sitoutumista rautatiekunnaksi myös tulevaisuudessa”, Petäkoski-Hult toteaa.

"Todella hienoa saada tällainen tunnustus meidän kaupungillemme. Olemme panostaneet vahvasti asema-alueen joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen sujuvuuteen ja yhteensovittamiseen", kiittää tunnustuksen vastaanottanut Vesterinen.

Edelliset vuoden rautatiekunta tunnustukset on myönnetty Seinäjoelle vuonna 2023, Lempäälälle 2020, Äänekoskelle 2018, Vantaalle 2016, Kouvolalle 2014 ja Tampereelle 2012.