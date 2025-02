Fingridin suunniteltu liityntä PICASSO-kauppapaikalle 26.3.2025

Fingridin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025 31.1.2025 15:00:00 EET | Tiedote

Fingrid Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025, että yhtiökokous päättäisi seuraavasti: 1. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Fingridin hallituksen jäsenten jäsenmääräksi viisi (5) ja että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Leena Mörttinen, Jero Ahola, Anne Jalkala ja Mikko Mursula toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Hannu Linna ei ole käytettävissä uutta hallitusta valittaessa. Nimitystoimikunta täydentää ehdotustaan valittavista hallituksen jäsenistä, kun ehdokas on nimetty ja tarvittavat hyväksymisprosessit on saatettu päätökseen. Lisäksi ehdotetaan, että nykyisistä hallituksen jäsenistä Leena Mörttinen valitaan uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi. Nimitystoimikunta täydentää ehdotustaan valittavasta hallituksen puheenjohtajasta, kun ehdokas on nimetty ja valintaan vaikuttavat hyväksymisprosess