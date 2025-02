Putkiston kytkentävirheen vuoksi Naantalin voimalaitoksella jätevesiä joutunut hulevesiviemäriin

Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n Naantalin voimalaitoksen NA4-monipolttoaineyksikön rakennustöiden yhteydessä on tapahtunut asennusvirhe vuosien 2016–2017 aikana. NA4-yksikön jätevedenpumppaamon paineviemäri kytkettiin virheellisesti hulevesiviemäriin, mistä johtuen Naantalin voimalaitoksen NA4-yksikön talous- ja teollisuusjätevesiä on joutunut hulevesiviemäriin. Tilanne on korjattu heti havaitsemisen jälkeen.