Yhteystiedot ajan tasalle ennen kevään yhtiökokousta

Useimmissa taloyhtiöissä lähestytään vuoden tärkeintä tapahtumaa eli yhtiökokousta. Jotta yhtiökokouskutsu varmasti saavuttaa asunnon omistajan, on tärkeää varmistaa, että osakkaan yhteystiedot ovat ajan tasalla. Erityistä huomiota yhteystietojen päivittämiseen on kiinnitettävä silloin, jos asunnon omistuksessa on tapahtunut vuoden aikana muutoksia esimerkiksi osakkaan kuoleman tai asunnon myynnin myötä.