Uusi pelastusasema valmistui Helsingin Kontulaan – erikoisuutena liikuntasali kaupunkilaisille

Alueellisesti Kontulan pelastusasema palvelee Itä-Helsinkiä.

Etenkin ensihoidon valmius alueella paranee. Pelastustoiminnan palvelutason kehittäminen on priorisoitu alueelle kiireelliseksi. Asema sijaitsee Lahdenväylän ja Kehä I:n välittömässä läheisyydessä, ja aseman pelastustehtävistä suuri osa kohdistuu tieliikenneonnettomuuksiin.

Kontulan pelastusaseman erikoisuutena on liikuntasali, joka on yhteiskäytössä kaupunkilaisille. Salin varauskäytännöistä annamme lisätietoa myöhemmin. Vastaavanlainen liikuntasali on käytössä myös Haagan pelastusasemalla.

Kontulan asema toteutetaan puhdas pelastusasema -toimintamallia, jossa likaiset varusteet ja kalusto voidaan pestä ja huoltaa erillisissä tiloissa.

Kontulan pelastusasema valmistui kustannusarvion puitteissa ja aikataulun mukaisesti. Asema aloitti toimintansa tammikuussa 2025, ja siellä järjestetään avoimet ovet 11. helmikuuta kello 16-20.

Muut uudet pelastusasemat ovat suunnitteilla Tapanilaan ja Vuosaareen. Vuosaareen avataan tulevana syksynä kärkiyksikköasema ja myöhemmin pelastusasema.