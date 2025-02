Pohteen hammashoitolat lähettävät jatkossa asiakkaille tekstiviestillä muistutuksen varatusta ajasta

Asiakas varaa ajan hammashoitolaan normaaliin tapaan soittamalla oman hammashoitolan ajanvarauksen puhelinnumeroon. Jatkossa asiakas saa kännykkään tekstiviestin ajanvarauksesta sekä muistutuksen lähestyvästä vastaanottoajasta. Muistutusviesti tulee noin vuorokautta ennen varattua aikaa.



Jotta tekstiviestit tavoittavat asiakkaan, kännykkänumeron on oltava oikein potilastietojärjestelmässä. Lupa tekstiviesteille on lähtökohtaisesti myönnetty, joten jos asiakas ei halua vastaanottaa tekstiviestejä hammashoitolasta, siitä tulee ilmoittaa hammashoitolaan.



Tekstiviestillä tulee myös vahvistus vaihdetusta tai perutusta ajasta. Jos Pohde joutuu siirtämään asiakkaan aikaa esimerkiksi sairaustapauksen takia, peruutusviesti sekä uusi vahvistusviesti tulevat asiakkaalle tekstiviestinä.



Tekstiviestipalvelun kautta lähetettyihin viesteihin ei voi vastata. Jos asiakas haluaa vaihtaa tai perua ajan tai jos viestissä on epäselvyyksiä, tulee soittaa hammashoitolan ajanvarauksen puhelinnumeroon.

Hammashoitoloiden yhteystiedot Pohteen verkkosivuilla.