Länsi-Uudenmaan, Pohjois-Karjalan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueet kokeilevat uudenlaista yhteistyötä vammaisten henkilöiden etäpäivätoimintojen järjestämisessä

Etäpalvelut ovat ryhmämuotoista päivätoimintaa digilaitteen välityksellä. Etäpalvelut ovat paikkaan sitoutumaton palvelumuoto, joka soveltuu kaikille digitaalisista palveluista kiinnostuneille asiakkaille. Uudenlaisen toiminnan tavoitteena on tarjota asiakkaille entistä kattavampia sisältöjä.

– Kokeilulla kerätään kokemuksia, miten hyvinvointialueiden välistä yhteistyötä voisi hyödyntää vammaispalvelujen etätoiminnoissa. Kun meitä on useampi hyvinvointialue mukana, voimme tarjota asiakkaillemme monipuolisempia etäryhmä- ja kurssisisältöjä, palvelusuunnittelija Tarja Huotari Siun sotesta kertoo.

– Olemme kaikki edistäneet virtuaalista päivätoimintaa omilla alueillamme onnistuneesti. Voimme oppia toisiltamme hyväksi koettuja menetelmiä sekä keinoja luoda laadukasta sisältöä tukien asiakkaiden osallisuutta, ohjaaja Samuli Niemi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta jatkaa.

Kokeilu käynnistyy hyvinvointiteemaisella etäryhmällä, johon osallistuu noin kymmenen asiakasta. Asiakkaita on mukana jokaiselta hyvinvointialueelta. Hyvinvointiryhmässä käsitellään hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä teemoja, kuten ravitsemusta, liikuntaa, mielen hyvinvointia ja turvataitoja. Ryhmässä myös pohditaan, miten esimerkiksi musiikki, tanssi ja eläimet voivat tukea hyvinvointia. Ryhmä sisältää hyvinvoinnin teemoihin pureutuvia tietoiskuja sekä yhteistä keskustelua aiheista.

Kokeilussa mukana olevat hyvinvointialueet ohjaavat etäryhmää vuoroviikoin. Ensimmäinen ryhmäkerta keskittyy tutustumiseen, jolloin kaikilta hyvinvointialueelta on ohjaajia mukana.

Ensimmäinen Varhan voimin järjestettävä tapaaminen on vuorossa helmikuussa viikolla 8. Aiheena on unen merkitys hyvinvoinnille. Ryhmässä käydään mm. läpi keinoja parantaa nukahtamista. Keväämmällä etäryhmätapaamisessa vierailee myös Varhan ravitsemusterapeutti, joka käsittelee ruokavalion vaikutuksia terveyteen ja jaksamiseen.

Lisäksi järjestetään Keho ja musiikki -teemainen etätapaaminen, jossa tutkitaan musiikin vaikutusta kehoon ja mieleen. Musiikin rytmi ja liike voivat tukea sekä fyysistä että henkistä hyvinvointia.

Kevään hyvinvointiryhmän jälkeen asiakkailta ja ohjaajilta kerätään palautetta, jonka pohjalta toimintaa jatkokehitetään.

– Kokeilu osoittaa, miten hyvinvointialueet voivat yhdessä kehittää palveluita, jotka toimivat yli aluerajojen. On tärkeää, että asiakkaat voivat osallistua toimintaan kiinnostustensa mukaan. Kuuntelemalla sekä asiakkaiden että ammattilaisten kokemuksia kokeilusta voimme kehittää etätoimintoja ja ottaa ensimmäisen askeleen kohti laajempaa etäpalvelumallia, kehittämisasiantuntija Jenni Peltonen Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta toteaa.

Ytimessä selkeä ohjaus sekä rutiinit uudella höystettynä

Vammaispalveluissa on jo aiemmin saatu hyviä kokemuksia pienimuotoisista etätoiminnoista: esimerkiksi suomenkielisten toimintakeskusten Juttutreffit käynnistyivät korona-aikana ja ovat pyörineet Varhassa Katariinan toimintakeskuksen johdolla siitä lähtien. Ruotsinkielisissä vammaispalveluissa etätoiminta alkoi syksyllä 2022. Aluksi tapaamiset toteutettiin Videovisit-tablettien kautta.

Ensimmäisten viikkojen aikana toiminta rakentui yksinkertaisista ja helposti lähestyttävistä sisällöistä, kuten musiikki- ja liikuntatuokioista sekä keskusteluhetkistä.

– Viikoittaiset tapaamiset alkoivat muodostaa osallistujille rutiinia, ja kokemukset osoittivat, että säännöllinen etäosallistuminen voi tuoda yhteenkuuluvuuden tunnetta myös fyysisesti erillään oleville osallistujille, Jenni Peltonen jatkaa.

Keväällä 2023 etäryhmät laajentuivat myös suomenkielisiin yksiköihin, ja tekninen toteutus siirtyi Teams-alustalle. Nykyisin ohjelma elää osallistujien toiveiden mukaan, ja toiminnan kehittämisessä on huomioitu ruotsinkielisistä ryhmistä saadut opit.

– Kokemusten perusteella tärkeää on ollut selkeä ohjaus sekä tutut rutiinit sopivasti uudella höystettynä. Ohjelmaan on sisällytetty aktiviteetteja, jotka ovat helposti seurattavia ja osallistujien taitotasolle sopivia. Etäryhmien kokemukset ovat osoittaneet, että laitteiden ja yhteyksien on oltava luotettavia ja helppokäyttöisiä. Merkityksellisintä on kuitenkin se, että osallistujat otetaan mukaan toimintaan ja vuorovaikutusta tuetaan. Tulevaisuuden suunnitelmissa on laajentaa sisältöä myös uusille teema-alueille, Jenni Peltonen jatkaa.