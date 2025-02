Kauhajoelle aurinko- ja tuulivoimapuisto vahvistamaan Etelä-Pohjanmaan energiaomavaraisuutta

ATP Palloneva Oy suunnittelee aurinko- ja tuulivoimatuotannon yhdistävää puistoa Kauhajoen kaupungin alueelle. Aurinkopaneelikentille kaavoitettava alue sijoittuisi osin myös Kurikan kaupungin puolelle. Hankkeen ympäristövaikutuksia koskeva YVA-selostus sekä osayleiskaavaluonnos ovat parhaillaan nähtävillä.

Alue on pääosin yksityisten maanomistajien omistamia käytöstä poistettuja tai poistuvia turpeenottoalueita sekä metsätalouskäytössä olevaa havu- ja sekametsää.

Palloneva pohjoinen -kaavahanke on osa usean tuulipuiston muodostamaa kokonaisuutta Kauhajoen ja Kurikan alueella. Suunnitelmat kattavat yhteensä yhdeksän tuulivoimalaa sekä kaksi, yhteensä 300–700 MW aurinkoenergian tuotantoaluetta laajalla 1 180 hehtaarin alueella. Investointi tähtää vihreän energiaomavaraisuuden vahvistamiseen Etelä-Pohjanmaalla.

– Olemme sitoutuneet siihen, että voimalaitospuiston ratkaisut tukevat alueen ja puhtaan energian tuotannon kehittämistä kestävästi. Käytöstä poistuneet turpeentuotantoalueet soveltuvat lähtökohtaisesti aurinkovoimakenttien rakentamiselle. Ratkaisuissa otetaan huomioon hyvin laajasti vaikutukset ympäristöön ja etenkin vesistöihin, kertoo johtava konsultti Katri Peltoniemi A-Insinööreistä.

A-Insinöörit vastaa pääkonsulttina hankealueen kaavoituksesta sekä vaikutusten arvioinnissa olennaisista maisema-, melu-, kulttuuriympäristö- sekä hulevesiselvityksistä.

– Aurinko- ja tuulivoimahanke on kokoluokassaan niin suuri, että sen yhteyteen avautuu paljon mahdollisuuksia uusille energianintensiivisille liiketoiminnoille. Maaseutupaikkakunnille tämä on mahdollisuus lisätä työllisyyttä ja vetovoimaisuutta pitkällä aikavälillä, kertoo hallituksen puheenjohtaja Jaakko Leppinen hankekehittäjänä toimivasta ATP Palloneva Oy:stä.

– Olemme pystyneet määrittelemään ympäristön ja kustannusten kannalta parhaat kestävät ratkaisut. Niillä vastataan hyvin esimerkiksi entisten turvetuotantoalueiden ja turvepeltojen tulevaisuuden kehittämisen tarpeisiin. Soilla on merkittävä rooli alueiden vesien hallinnassa. Toimivilla hulevesien hallintatoimenpiteillä myös läheisten vesistöjen tila voidaan säilyttää hyvänä. Suomi on suhteellisesti maailman soisin maa ja on tärkeää lisätä osaamistamme näillä mielenkiintoisilla alueilla, Katri Peltoniemi jatkaa.

ATP Palloneva Oy:n Pallonevan (pohjoisen) aurinko- ja tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos on nähtävillä 7.3.2025 saakka Kauhajoen kaupungin verkkosivuilla. Kaavoituksen rinnalla kulkevasta ympäristövaikutustenarviointi- eli YVA-menettelystä vastaa Ecobio Oy.