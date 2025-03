Lumettomat ja kuivat kadut pölyävät nyt pääkaupunkiseudulla

Katupölyä on nyt runsaasti ilmassa

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY seuraa ilmanlaatua ja katupölytilannetta eri puolilla pääkaupunkiseutua. Viime päivinä liikenne on nostanut katupölyä ilmaan lumettomilta, kuivilta kaduilta ja teiltä.

- Mittaustemme mukaan katupölyä on nyt ilmassa pääkaupunkiseudulla. Ilmanlaatu on ollut viime päivinä ajoittain huono erityisesti vilkkaiden pääteiden ja katujen varrella, kertoo HSY:n ilmansuojelun erityisasiantuntija Jarkko Niemi.

Sään ennustetaan jatkuvan pääosin kuivana ja poutaisena. Tulevien päivien ja viikkojen pölyisyys vaihtelee sään mukaan. Aurinkoisina ja kuivina päivinä katupölyä on runsaasti ilmassa. Vesi- ja lumisateet puolestaan kostuttavat tienpinnat, mikä vähentää pölyisyyttä.

Pölyä esiintyy eniten vilkkaasti liikennöidyillä alueilla

Katupöly on pääasiassa hienoksi jauhautunutta asfalttia ja hiekoitussepeliä. Erityisesti nastarenkaat kuluttavat asfalttia ja tuottavat siten katupölyä.

- Pölyisintä on alueilla, joissa on paljon liikennettä. Ulkoilua ei kuitenkaan tarvitse välttää katupölyn vuoksi. Jo yhden korttelin päässä ruuhkaisesta kadusta ilma on puhtaampaa, Niemi sanoo.

- Katupöly ei ole ainoastaan suurten kaupunkien ongelma, vaan korkeita hiukkaspitoisuuksia voi esiintyä myös pienissä kunnissa ja taajamissa, Niemi jatkaa.

Katujen ja teiden kunnossapidosta vastaavat tahot torjuvat katupölyä sääolosuhteet huomioiden. Katujen kevätsiivouksella poistetaan katupölyä tienpinnoilta. Pölyämistä hillitään myös kastelemalla katuja ja teiden pientareita laimealla suolaliuoksella pahimpien pölypäivien aikaan.

Pölyn terveysvaikutuksille ovat erityisen herkkiä astmaatikot, pienet lapset sekä ikääntyneet ja hengitystie- ja sydänsairaat. Katupöly voi pahentaa sydän- ja hengityssairaiden oireita. Katupöly aiheuttaa myös terveille ärsytysoireita, kuten nuhaa, yskää sekä silmien ja kurkun kutinaa.

10 vinkkiä katupölykauteen

Niemi antaa kymmenen vinkkiä siihen, miten voi estää katupölyn muodostumista tai vähentää katupölyn hengittämistä:

Vältä turhaa autoilua. Suosi kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä. Jos ajat, käytä talvirenkaina kitkoja. Ne tuottavat vähemmän pölyä kuin nastarenkaat. Muista noudattaa ajoneuvojen siirtokehotuskylttejä. Katujen puhdistaminen hidastuu huomattavasti, jos väärin pysäköityjä autoja joudutaan siirtelemään. Vältä pölyisinä päivinä vilkasliikenteisiä alueita, jos pystyt. Hengityssuojain voi myös auttaa, mutta se ei sovi kaikille. Ulkoile kauempana vilkasliikenteisistä paikoista – jo yhden korttelin päässä ruuhkaisesta kadusta ilma on puhtaampaa. Pidä ikkunat kiinni pölyisinä aikoina. Huolehdi ikkunoiden ja ovien tiivisteistä. Kuivata pyykit sisällä. Hanki asuntoon tehokkaat tuloilmansuodattimet ja pidä ne kunnossa. Vaihda suodattimet keväisin ja syksyisin. Poista hiekoitushiekka kosteana. Lehtipuhaltimen käyttö hiekoitushiekan poistoon on kielletty pääkaupunkiseudulla ja monissa muissa kaupungeissa. Seuraa ilmanlaadun tilannetta osoitteesta hsy.fi/ilmanlaatu.



HSY mittaa katupölyn pitoisuuksia kahdessakymmenessä eri mittauspaikassa pääkaupunkiseudulla. Katupölyn määrää voi seurata reaaliaikaisesti hsy.fi/katupoly.

Lisätietoja: