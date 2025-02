Uusi arkipäivätuote Helsingin liikuntapalveluiden valikoimaan

“Meidän pyrkimyksemme on kannustaa mahdollisimman monia liikkumaan ja madaltaa kynnystä lähteä liikkeelle. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätösten pohjalta Helsinki joutui muuttamaan erityisuimakortin kriteereitä. Tämänkin vuoksi olemme pohtineet, miten hinnoittelulla voimme vastata erilaisien ihmisten tarpeisiin. Tämä uusi edullinen mahdollisuus harrastaa liikuntaa on sellainen, joka helpottaa toivottavasti mm. eläkeläisten, pitkäaikaissairaiden, opiskelijoiden ja pienten lasten perheiden mahdollisuutta liikkua. Samalla kannustamme ihmisiä käyttämään sisäliikuntatiloja myös hiljaisempina aikoina. Lisäksi kannustamme ihmisiä liikkumaan myös sillä, että kaikkina aikoina käytössä olevien sisäliikuntapaikkojen kausilippujen hintoja on laskettu merkittävästi”, sanoo Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari Paavo Arhinmäki.

“Olemme erittäin iloisia voidessamme tarjota tämän täysin uudenlaisen mahdollisuuden helsinkiläisille. Päiväaikaan matalampi hinta tekee sisäliikuntapaikkojemme käytöstä entistä saavutettavampaa. Tämä on todella mukava etu kaikenikäisille ja -kuntoisille, jotka voivat liikkua päiväaikaan joustavasti omien aikataulujensa mukaan. Otamme mielestäni merkittävän askeleen kohti liikunnan edistämistä ja siinä samalla suunnan kohti liikuntapaikkojemme tehokkaampaa käyttöä”, kertoo puolestaan liikuntaan aktivointi -palvelun päällikkö Tuuli Salospohja Helsingin kaupungin liikuntapalveluista.

Arkipäivätuote on alennushintainen kausituote kaupungin hallinnoimiin uimahalleihin (pois lukien Jakomäen uimahalli sekä Yrjönkadun uimahallin 2. kerros.), kunto- ja voimailusaleille sekä liikuntahallien yleisövuoroille. Sisäänkirjautuminen liikuntapaikalle tulee toteutua kello 11–15 välillä, jonka jälkeen liikunta-aikaa on kaksi tuntia. Arkipäivätuote ei oikeuta sisäänpääsyyn muina kellonaikoina eikä viikonloppuisin.

Arkipäivätuotteen hinta on kaikille 60 euroa/6kk tai 100 euroa/12kk, ja tuotteen käyttö rajataan yhteen kertaan päivässä. Arkipäivätuote on henkilökohtainen ja ladataan Helsingin liikuntapalveluiden asiakaskortille, jolla pääsee kulkemaan sisään liikuntapaikkoihin. Asiakaskortin hinta on 4 euroa, mutta mikäli asiakaskortti löytyy entuudestaan, voi vanhaankin korttiin ladata arkipäivätuotteen eikä uutta korttia tarvitse lunastaa.

Uusi arkipäivätuote oikeuttaa sisäänpääsyyn:

Helsingin kaupungin uimahallit

Itäkeskuksen uimahalli

Pirkkolan uimahalli

Yrjönkadun uimahallin 1. kerros (remontin valmistuessa arviolta tammikuussa 2026)

Helsingin kaupungin liikuntahallit sekä kunto- ja voimailusalit:

Kontulan kuntokellari

Latokartanon liikuntahalli

Liikuntamylly

Maunulan liikuntahalli

Oulunkylän liikuntahalli (remontin valmistuessa arviolta vuoden 2025 lopussa)

Pirkkolan liikuntapuiston kenttien kunto- ja voimailusalit

Ruskeasuon liikuntapuiston voimailusali

Töölön kisahalli

Arkipäivätuote ei oikeuta sisäänpääsyyn:

Uimastadionin ja Kumpulan maauimaloissa

Jakomäen uimahallissa

Yrjönkadun uimahallin 2.krs

Urheiluhallit oy:n toimipisteissä (esim. Kallion, Kontulan, Malmin, Mäkelänrinteen, Siltamäen, Töölön ja Vuosaaren uimahalleissa.