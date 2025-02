Shirly Karvisen suosittu viihdepodcast jatkuu – kauden vieraina muun muassa Erika Vikman ja Teemu Selänne

Dear Shirly -podcastissa Shirly Karvinen saa jokaisessa jaksossa luokseen studioon vieraan, jonka kanssa ratkotaan kuuntelijoiden Karviselle lähettämiä ihmissuhdepulmia. Yleensä kuulijakysymyksiä on kaksi jaksoa kohden.

Podin ensimmäisellä kaudella Karvisen vieraina olivat mm. Sara Sieppi, Juuso “Köpi” Kallio, Niko Saarinen, Pekka Haavisto ja Sointu Borg. Ensimmäisen kauden kaikki jaksot löytyvät Podme-palvelusta.

– Avauskaudesta jäi lopulta aivan mielettömän hyvä fiilis. Sen tekeminen jännitti todella paljon, koska se oli ensimmäinen ikioma podcast-projektini. Oli mieletön kunnia saada studioon niin upeita vieraita. Se, että kaikki ne henkilöt joita toivoin ja kysyin, pääsivät tulemaan, veti häkeltyneeksi ja ennen kaikkea kiitolliseksi. Koen, että he kokivat ympäristön turvalliseksi tulla keskustelemaan, kun se ei ollut vaan sellaista tenttaamista vaan he pääsivät myös avaamaan omaa persoonaansa. Huomasi, että hekin pitivät siitä, Karvinen iloitsee.

Hän sanoo nauttineensa oman podin tekemisestä ja siitä, että sai tavata paljon mielenkiintoisia persoonia jaksojen äänitysten yhteydessä.

Uusi podcast nousi heti viime syyskuussa alkaneella avauskaudellaan Podme-palvelun suosituimpien podien joukkoon. Karvisen mukaan hän ei ole koskaan aiemmin saanut työstään niin paljon hyvää palautetta kuin Dear Shirlystä.

– Kuuntelijoilta tuli hurja määrä palautetta varsinkin somessa, ja nimenomaan positiivista. Menin siitä ihan hämilleni, koska en ole tottunut tuollaiseen. Se oli aivan ihanaa ja se meni suoraan sydämeen, varsinkin kun jännitin sitä millaisen vastaanoton tämä projekti saa. Haaveilin siitä, että ihmiset tykkäisivät, ja kun niin kävi, siitä tuli lämmin ja ihana olo.

Viisuedustaja Erika Vikman vieraana kauden startissa

Dear Shirlyn uuden kauden avausjakson vieraana on Uuden musiikin kilpailun viime viikonloppuna Tampereen Nokia-areenalla voittanut ja sen myötä Suomea tulevissa euroviisuissa Sveitsin Baselissa kappaleellaan Ich komme edustava Erika Vikman. Vasta ilmestyneen jakson voi kuunnella täältä.

Tällä kaudella podcastissa vierailee Vikmanin lisäksi muitakin mielenkiintoisia henkilöitä, kuten suosikkijuontaja Heikki Paasonen, artisti Anna Abreu, Suomen musiikkilistojen kärkisijoille noussut räppäri Ares sekä maamme jääkiekkohistorian suuruuksiin lukeutuva Teemu Selänne.

Shirly Karvisen podcastin uudella kaudella kuullaan jälleen kuuntelijoiden Karviselle lähettämiä ihmissuhdepulmia, joihin juontaja ja hänen julkisuudesta tutut vieraansa etsivät yhdessä ratkaisuja. Jukka Päivinen / Podme

Osa tulevan kauden vieraista on Karviselle tuttuja, mutta mukana on viime kauden tapaan myös henkilöitä joita hän ei ole aiemmin tavannut.

– Toisella kaudella voimme odottaa myös samanlaisia syvällisiä, mielenkiintoisia keskusteluita, erilaisia vieraita ja paljon pulmien ratkaisuja sekä erilaisia mielipiteitä. Ehkä tällä kaudella on ykköskauteen verrattuna enemmän eriäviä mielipiteitä ja vaihtelevuutta, Karvinen arvioi.

– On ilo päästä jatkamaan työskentelyä Shirlyn kanssa! Tällä kaudella luvassa on odottamattomia vinkkejä ja entistä isompi vieraskattaus. Mielettömien vieraiden lisäksi Podin avaintekijä on tietysti Shirly itse: hänen seurassaan vieraat laskevat muurinsa ja innostuvat kertomaan myös henkilökohtaisista kokemuksistaan, mikä tekee podista heti kiinnostavamman. Tämä monipuolinen kausi tarjoaa takuulla jokaiselle jotakin, Dear Shirly -podcastin tuottaja Jussi Riikonen toteaa.

Dear Shirly on spin-off Dear Shirly & Arttu -podcastista, jota Karvinen aiemmin teki Podme-palveluun yhdessä Arttu Mustosen kanssa.