Juhlanäyttely: 50 vuotta kohtaamisia Ruotsin ja Suomen välillä

Vuonna 2025 Hanaholmen juhlii 50-vuotista historiaansa ruotsalais-suomalaisena kulttuurikeskuksena. Nyt avautuneessa juhlanäyttelyssä tarkastellaan Hanaholmenia kohtauspaikkana ja Suomen ja Ruotsin välisen yhteistyön edistäjänä.

Näyttelyssä on tekstejä ja kuvia yhdistelevä aikajana sekä keskelle tilaa katettu pöytä, joka kutsuu ottamaan osaa keskusteluun yhteisistä aterioista, yhteistyöstä ja tulevaisuuden näkökulmista. Mistä on keskusteltu, mistä pitäisi keskustella enemmän? Minkälaisia aterioita nautittu? Entä miltä näyttää kahden maan välisen yhteistyön tulevaisuus?

"Ennen juhlavuotta olemme digitalisoineet ja lajitelleet koko valokuva-arkistomme. Se vei meidät mielenkiintoiselle matkalle 1970-luvulle, jolloin Hanaholmen vihittiin käyttöön. Näyttelyssä esitellään sekä näitä historian helmiä että uudempia otoksia aina nykypäivään asti. Valokuvia tukee gallerian keskelle luotu uusi kiintoisa konsepti", kertoo toimitusjohtaja Gunvor Kronman.

Gallerian näyttelyä täydentää pohjakerroksesta neljänteen kerrokseen ulottuva valokuvaseinä, joka nostaa esille Hanaholmenissa vuosien varrella vierailleita tunnettuja henkilöitä.

Näyttelyn ovat suunnitelleet Johannes Nieminen ja Tuomas Siitonen Kombosta ja valokuvaseinän Jukka Halminen KOKO3:sta, toki tiiviissä yhteistyössä Hanaholmenin kanssa.

Näyttely on avoinna 31.1.–21.12.2025. Galleria on auki päivittäin klo 10–20, ja näyttelyyn on vapaa pääsy. Paikka: Hanaholmen, Hanasaarenranta 5, Espoo.

Hanaholmen 50

Vuonna 2025 Hanaholmen juhlii 50-vuotista historiaansa ruotsalais-suomalaisena kulttuurikeskuksena. Juhlavuoden aikana järjestetään suuri määrä tilaisuuksia, joissa luodaan katsauksia menneisyyteen mutta pohditaan myös tulevaisuutta sekä Ruotsin ja Suomen yhteisiä haasteita ja mahdollisuuksia. 12. helmikuuta alkaa keskustelusarja Keskusteluja tulevaisuuksistamme, ja toukokuussa julkaistaan historioitsija Stefan Nygårdin kirja Hanaholmenin historiasta. Syyskuussa julkaistaan yhteistyössä Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston kanssa laadittu bilateraalinen barometri, joka mittaa maiden välistä yhteistyötä useilla yhteiskunnan osa-alueilla.

Lue lisää juhlavuodesta ja Hanaholmenin tulevasta ohjelmasta: https://hanaholmen.fi/fi/hanaholmen-50