Kutsu medialle tiedotustilaisuuteen ke 19.2.2025

Paikka: Oulun Musiikkikeskus, Leevi Madetojan katu 1-3, huone 123. Etäyhteys zoomilla

Ohjelma:

Tervetulosanat Oulun Duodecim -seuran johtoryhmän puheenjohtaja Nina Hautala ja professori, Oulun Duodecim -seuran puheenjohtaja Sami Räsänen: Oulun Duodecim-seura 60 vuotta.

Professori Mika Martikainen, OYS: Aivoterveys on kaikkien asia: psyykkinen ja aivojen hyvinvointi kulkevat käsi kädessä.

Professori Lasse Lehtonen, HUS: Onko Suomen terveydenhuollossa tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta?

Kirurgian ja urologian erikoislääkäri Teija Parpala, OYS: Housut kastuu ja hävettää - miesten virtsankarkailu on vaiettu vaiva.

Ilmoittautumiset 17.2. klo 12 mennessä tämän linkin kautta. Etäosallistujille lähetetään Zoom-linkki.

Palkintotiedotteet: Elias-palkinto

Elias-palkittu Hannu Säävälä korostaa yhteistyötä

Pohjolan Lääkäripäivillä 18. helmikuuta Oulun Duodecim-seura jakoi vuoden 2025 Elias-tunnustuspalkinnon Hannu Säävälälle. Hän on tehnyt pitkän uran psykiatrina ja oikeuspsykiatrina toimien kouluttajana, asiantuntijana ja esimiehenä. Hän jatkaa osin työtään myös siirryttyään eläkkeelle.

Palkinnon perusteluiden mukaan Säävälä on kehittänyt merkittävällä tavalla pohjoissuomalaista lääketiedettä parantamalla mielenterveyspotilaiden arviointia ja hoitoa yhdessä perusterveydenhuollon kanssa. Oikeuspsykiatrian asiantuntijana hän on kehittänyt muun muassa julkisissa palveluissa hyödynnettävää mallia väkivaltaisuuden ja vaarallisuuden arviointiin.

Säävälä on kehittänyt yhteistyötä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja kolmannen sektorin välillä. Hän osallistui aktiivisesti Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin psykiatristen ja päihdepalveluiden yhdistämiseen ja Pohde-hyvinvointialueen rakentamiseen.

Psykiatrian sekä perustason sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyötä Säävälä korostaa yhä, jotta ihmiset saavat palveluja ajoissa. Käytännössä yhteistyö tarkoittaa esimerkiksi sitä, että psykiatrit antavat konsultaatiotukea perustasolla toimiville ammattilaisille.

”Tällä hetkellä tärkeimpiä tehtäviämme terveydenhuollossa on huolehtia siitä, että eri sektoreiden väliset yhdyspinnat vahvistuvat ja kokonaisuus toimii synkronoidusti. Asia on jäänyt liian vähälle huomiolle”, hän sanoo.

Aika yhteyksien luomiselle on hänen mielestään nyt, kun rankasta hyvinvointialueiden käynnistysvaiheesta päästään vähitellen eteenpäin.

Valopilkku on Säävälän mukaan se, että Pohteen alueella psykiatria on alkanut jälleen kiinnostaa erikoistuvia lääkäreitä. Psykiatripulaan on luvassa helpotusta. ”Pohteella psykiatrian johto on tehnyt hyvää työtä tässä”, hän kiittää, ja pitää yhtä tärkeänä, että perusterveydenhuollon puolella saadaan työolot ja resurssit kuntoon.

Säävälä toimii muun muassa Mieli ry:n Liittohallituksessa ja Oulun Kriisikeskuksen hallituksessa. Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen harteilla on paljon tehtäviä palvelujen kehittäjinä, joten hän kantaa huolta myös näiden rahoituksesta.

”On kansalaisyhteiskunnan kannalta merkittävää, että meillä toimii vahva kolmas sektori.”

Oulun Duodecim -seura jakoi Elias-palkinnon Hannu Säävälälle. Palkinto on tarkoitettu lääkärille, joka on merkittävällä tavalla vaikuttanut pohjoissuomalaisen lääketieteen kehitykseen tai toimintaan. (Kuva vapaasti julkaistavissa.) Kuva Jaani Föhr

Vuoden kandikollega-palkinto

Vuoden kandikollega Jerry Nguyen auttaa muitakin oppimaan

Oulun yliopiston 3. vuoden lääketieteen opiskelija Jerry Nguyen on palkittu Vuoden kandikollegana Pohjolan Lääkäripäivillä 18. helmikuuta.

Nguyenin pyyteetön avuliaisuus oli perustelu sille, että opiskelutoverit ehdottivat häntä Vuoden kandikollega-palkinnon saajaksi. Häntä kiitetään myös taitavuudesta anatomian kurssin opetusassistenttina ja kuvataan helposti lähestyttäväksi.

Avuliaisuus tulee esille esimerkiksi siinä, että Nguyen luonut muistiinpanosovellukseen lääketieteen kurssien opetuskortteja vapaasti muiden opiskelijoiden käytettäviksi; kortit auttavat kertaamaan opittua.

”Olen tehnyt kortit puoliksi itseäni varten ja puoliksi auttamaan muita”, hän sanoo.

Opetuskorteissa ovat mukana fuksivuoden syksystä alkaen kaikki lääketieteen kurssit sekä muun muassa käytännön ohjeita 1. vuoden opiskelijoille.

Hän sanoo, että opiskelukavereiden auttaminen palvelee viime kädessä potilaita.

”Kaiken tavoite on, että potilaita hoidetaan mahdollisimman hyvin. Koen että tiimihenki on tärkeä tässä ammatissa.”

Jerry Nguyen kehuu opiskeluympäristöään ja kurssikavereitaan, jotka hekin tukevat aina tarvittaessa. Ratkaisevimman ja koko elämän suuntaan vaikuttaneen kannustuksen hän kuitenkin kertoo saaneensa kouluaikana matematiikanopettajaltaan Oulun Normaalikoulussa.

”Hän on muovannut minua ja pistänyt elämässä oikeille poluille. Olin ehkä levoton, hän näki minussa potentiaalia ja auttoi sekä kasvatti.”

Parhaillaan Nguyen tekee opiskelun ohella väitöskirjaa professori Petri Lehenkarin tutkimusryhmässä rasvakudoksen toiminnasta sekä lihavuusleikkauksen pitkäaikaisvaikutuksista. Myös potilastyö kiinnostaa häntä.

”Olen tällainen suunsoittaja ja tykkään vuorovaikuttaa. Tulevaisuudessa haen tasapainoa tutkimuksen ja opetuksen ja potilastyön välillä.”

Hän kertoo olevansa kiireinen, mutta voimat tuntuvat silti riittävän. ”Iso syy tähän on se, että elän nyt unelmaani, koska saan tehdä asioita, joita haluankin.”

Oulun Duodecim -seura jakoi Vuoden Kandikollega-palkinnon Jerry Nguyenille. Palkinto on tarkoitettu lääketieteen kandille, joka on osoittanut kollegiaalisuutta ja hyvää toveruutta opintojensa aikana. (Kuva vapaasti julkaistavissa.) Kuva Jaani Föhr

Tutkimusapurahat

Oulun Duodecim -seura on myöntänyt tutkimusapurahan OYS:n ja MRC Oulun Johanna Herajärvelle ja Sanna Mustaniemelle. Kummankin tutkimusaiheena ovat aorttapotilaiden hoidot Pohjois-Suomessa.

Laimi Leideniuksen tunnustuspalkinto

Pohjolan Lääkäripäivien avajaistilaisuudessa tiistaina 18.2. julkistettiin Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin Laimi Leideniuksen tunnustuspalkinto. Palkinnon sai Helsingin yliopiston vararehtori, LT, dosentti Anne Portaankorva.