Järvi-Suomen Energia parantaa sähkön toimitusvarmuutta Kangasniemellä

Arvostettu sertifikaatti tukee kestävää ja laadukasta liiketoimintaa 30.9.2024 15:34:16 EEST | Tiedote

Järvi-Suomen Energia Oy:lle on myönnetty kansainvälistesti tunnettu SFS-ISO 55001 -sertifikaatti omaisuudenhallinnasta. Tämä sertifikaatti myönnetään vain yrityksille, jotka hallitsevat omaisuutensa tehokkaasti ja vastuullisesti. Järvi-Suomen Energia on vasta kolmas sähköverkkoyhtiö Suomessa, joka on saanut tämän tunnustuksen.