Osuuskauppa Suur-Savolta isot panostukset matkailuun - haastaa muutkin talkoisiin

– Matkailu on keskeisessä roolissa Etelä-Savon kehityksen kannalta, ja se voi kasvaa vain investoimalla. Haluamme näyttää siinä esimerkkiä ja haastaa muitakin toimijoita mukaan talkoisiin, matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Kai Nurmi painottaa.

Osuuskauppa Suur-Savon viime aikojen näkyvin investointi on ollut joulukuussa Mikkelipuistoon avattu Saunaravintola Kaihu, jonka Mikkelin Seudun Matkailupalvelu ry palkitsi alueensa vuoden 2024 matkailutekona. Kaihu on esimerkki siitä, että matkailun kehittäminen parantaa aina myös ympäröivän alueen asukkaiden palveluja ja viihtyvyyttä.

– Huolimatta siitä, että Kaihu avautui sesonkiaikojen ulkopuolella keskellä talvea, sen alku on ollut odotettua parempi. Etenkin sarjalippuja on myyty hyvin ja säännöllisesti saunova kanta-asiakaskunta on alkanut jo muodostua. Tämä toimii hyvänä esimerkkinä siitä, miten investointi palvelee myös paikallisia asukkaita.

Monipuolista palvelutason parantamista

Uusien investointien ohella matkailun kehittäminen edellyttää olemassa olevan verkoston ja palveluiden uudistamista ja parantamista – huomioiden matkailijoiden ja vapaa-ajan viettäjien moninaiset tarpeet.

– Esimerkiksi joulukuussa valmistuneet ABC Kuortin, Pitkäjärven ja Juvan teholatausasemat helpottavat sähköautoilijoiden liikkumista erityisesti toimialuettamme halkovan valtaväylän, viitostien, varrella, Kai Nurmi sanoo.

ABC-ketjun palvelut ovatkin olennaisen tärkeitä sekä paikallisille että alueella vieraileville kävijöille. Tänä vuonna liikennekaupan palvelutasoa nostaa Mikkelin ABC Pitkäjärven täydellinen uudistaminen. ABC Kuortissa ja Juvalla palvelut täydentyivät viime vuonna latauspalvelujen tehostamisen ohella uudella, suositulla Pizzapöytä-konseptilla. Tämän vuoden alussa myös Mikkelin ABC Tuukkala saa oman Pizzapöydän.

Majoittuvia, ruokailevia ja kokoustavia asiakkaita palvelee Original Sokos Hotel Vaakunassa syksyllä 2024 valmistunut mittava huone- ja ravintolaremontti, joka jatkuu vielä tänä vuonna hotellin käytävien ilmeiden uudistamisella. Korttelin päähän Vaakunasta avautui keväällä 2024 ravintola Pruuvin korvannut aasialainen cross kitchen -teemainen Mikio Kitchen & Bar.

Tänä vuonna investointiohjelmassa on Prisma Mikkelin ravintolamaailman uudistaminen sekä Ristiinan uusi ABC-automaattiasema, jonka yhteyteen tulee myös veneiden tankkausasema. Myös muita pienempiä kehittämishankkeita toteutetaan.

Palveluja ja tapahtumia ympäri vuoden

Etelä-Savon matkailussa kesän merkitys on täysin keskeinen, mutta nyt toteutettujen investointien avulla Osuuskauppa Suur-Savo haluaa kehittää matkailusta yhä ympärivuotisempaa.

– Kaikki nämä satsaukset palvelevat matkailijoita ja paikallisia ympäri vuoden. Kaihun avaamisen myötä esimerkiksi Mikkelipuiston ravintola Greeneri on nyt avoinna koko talven, kun se oli aiemmin suljettuna talvikuukaudet, Kai Nurmi kertoo.

Arkisin Greenerissa on buffetlounas sekä myös lautasannoksia ja viikonloppuisin herkutellaan runsaalla viikonloppubuffalla. Tapahtumapuolella tarjolla on taidelounaita ja Lasten Lauantai -tapahtumia sekä yhdessä Kaihun kanssa toteutettuja etuja ja tapahtumia.

Kesällä Mikkelipuiston alueen valtaavat muun muassa St. Michel Summerfest - ja Saimaa Food Fest -tapahtumat.

Vastuullista lähimatkailua

Kotimaan matkailu on ympäristön näkökulmasta vastuullinen valinta, mutta Osuuskauppa Suur-Savossa vastuullisuus toteutuu monella tavalla myös itse kohteissa. Esimerkiksi Saunaravintola Kaihussa vastuullisuus on huomioitu kokonaisvaltaisesti jo rakennuksen suunnitteluvaiheesta rakentamiseen, toimintaan ja elinkaaren loppuun asti. Myös Original Sokos Hotel Vaakunan uudistamisen yksi keskeinen lähtökohta oli toiminnan kehittäminen yhä vastuullisemmaksi monien ympäristöä säästävien ratkaisujen avulla.

Lähes kaikissa Osuuskauppa Suur-Savon ravintoloissa ja hotelleissa on Green Key -sertifikaatti, joka on kansainvälinen matkailualan vastuullisuussertifikaatti. Sertifikaatin kriteeristö määrittelee muun muassa energia-, jätehuolto- ja kierrätyskokonaisuuksia sekä veden kulutusta, puhtaanapitoa, asiakkaiden osallistamista ja paikallista hankintaa.

Vuosien 2024–2025 suurimmat investoinnit

v. 2024, yhteensä noin 8,8 miljoonaa euroa:

Original Sokos Hotel Vaakunan kokonaisuus

Saunaravintola Kaihu

ABC-teholataus, ABC Juva, Kuortti ja Pitkäjärvi

Ravintola Pruuvin uudistus Mikio Kitchen & Bariksi

v. 2025, yhteensä noin 6 miljoonaa euroa: