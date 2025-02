Linnanmäen juhlavuosi tuo riemukkaita uutuuksia pikkuhuvittelijoille

Juhlavuoden teemana on huvipuiston klassikot, minkä myötä Linnanmäellä nähdään erilaisia suosikkeja niin tuotteissa, palveluissa kuin ohjelmassakin.

Klassikoiden lisäksi luvassa on myös uutuuksia, kun Linnanmäki tuo tulevalla kaudella entistä enemmän hupivaihtoehtoja asiakkailleen. Laitteissa voi jatkossa huvitella kahdella eri rannekkeella: Isohupilla ja Pikkuhupilla. Lisäksi uutuutena on yli 40 Hupietupäivää, jotka sijoittuvat pääsääntöisesti huvikauden alkuun ja loppukesään. Näinä päivinä Hupietupäivän Isohupilla ja Pikkuhupilla voi huvitella edullisemmin.

– Teemme säännöllisesti erilaisia asiakastutkimuksia ja kehitämme jatkuvasti huvipuistoa. Asiakkaamme ovat toivoneet etenkin lapsille ja heidän kanssaan huvitteleville uudenlaista ranneketta. Halusimme vastata toiveisiin monipuolistamalla rannekevalikoimaamme 75-vuotisjuhlavuoden kunniaksi, Linnanmäen toimitusjohtaja Satu Järvelä kertoo.

Kaikki laitteet kattavan Isohupi-rannekkeen hinta tulevalla huvikaudella on 53 euroa ja noin puolet laitteista kattavan Pikkuhupin hinta on 43 euroa. Hupietupäivien aikana Isohupin hinta on 49 euroa ja Pikkuhupin 41 euroa. Isohupin hinnan muutos on vuoden alusta voimaan tulleen arvonlisäveron korotuksen suuruinen. Edullisin rannekkeen hinta on saatavilla S-Etukortilla S-ryhmän ennakkomyyntipisteistä, joista rannekkeen voi ostaa niin huvikauden kuin Hupietupäivienkin aikaan kaksi euroa edullisemmin.

Linnanmäelle saapuu juhlavuonna kaksi uutta laitetta

Ensi kesänä luodaan myös tulevaisuuden klassikoita, kun Linnanmäelle avautuu kaksi uutta huvilaitetta.

– Tämän vuoden uutuudet on suunnattu erityisesti pienemmille huvittelijoille. Kaksi edellistä huvilaiteuutuuttamme, Taiga ja Swingi, ovat olleet hurjapäiden suosikkeja. Laiteuutuudet avautuvat parhaaseen kesäloma-aikaan. Uusille laitteille tilaa ovat tehneet Merirosvolaiva ja Kuuputin.

Juhlavuoden kunniaksi puistossa nähdään myös erilaista lastenohjelmaa. Ohjelmasta, juhlavuoden sisällöstä ja uutuuslaitteista Linnanmäki kertoo tarkemmin kevään edetessä. Linnanmäki avautuu uuteen huvikauteen vappuaattona 30.4.2025.