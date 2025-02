Suunto Aqua -kuulokkeet rytmittävät harjoittelua myös veden alla

Suunto on seikkailijoille. Edelläkävijyys ja utelias kokeilunhalu ovat olleet osa DNA:tamme jo vuodesta 1936 lähtien, kun suomalainen suunnistaja Tuomas Vohlonen ryhtyi kehittämään entistä tarkempaa kompassia ja keksi uuden menetelmän nestetäytteisten kompassien valmistukseen. Nykyisin Suunto on urheilukellojen, sukellustietokoneiden, kompassien ja alan digitaalisten palvelujen globaali suunnannäyttäjä. Suunnon tuotteet ovat kestäviä ja niiden ajaton muotoilu heijastelee arkista ja pohjoismaista identiteettiä. Suunnon pääkonttori on Vantaalla, tehtaat Vantaalla ja Kiinan Dongguanissa.