Oslo tuplasi sähköpotkulautojen määrän uudessa tarjouskilpailussa – malli Helsingille ja Suomelle?

Siitä lähtien kun Oslo otti käyttöön laatukilpailutuksen sähköpotkulautojen hallinnassa, kaupungissa on nähty parannuksia pysäköinnissä, tehty tiiviimpää yhteistyötä operaattoreiden kanssa ja kaupunki on voinut esittää vaatimuksia palveluntarjoajille. Järjestely on myös mahdollistanut integroinnin kaupungin julkisen liikenteen verkostoon, Ruteriin, joka vastaa Helsingin seudun liikennettä (HSL) Oslossa, mahdollistaen asukkaille koko matkan suunnittelun ja maksamisen (bussista ja raitiovaunusta sähköpotkulautoihin ja kaupunkipyöriin) samassa sovelluksessa.

Sähköpotkulautaoperaattori Voi saavutti tarjouskilpailussa parhaan pistemäärän. Voin Suomen yhteiskuntasuhdevastaava Hannu Oskala kommentoi tulosta:

“Oslo on pitkään ollut mikroliikkumisen edelläkävijä – se oli yksi maailman ensimmäisistä kaupungeista, joka otti käyttöön selkeät säännöt ja on myös aktiivisesti muokannut niitä alan kehittyessä. Se, että kaupunki nyt tuplaa lautojen määrän, kolminkertaistaa toiminta-alueen ja pidentää sopimuskautta kahteen vuoteen, kertoo pitkäjänteisestä sitoutumisesta kestävään kaupunkiliikenteeseen.”

Toisin kuin useimmissa Euroopan maissa, Suomi ja Suomen liikenne- ja viestintäministeriö eivät ole halunneet mahdollistaa laatuperusteista kilpailutusta, jota Oslo on jälleen hyödyntänyt onnistuneesti. Tämän seurauksena suomalaiskaupungeilla on jäänyt hyödyntämättä mahdollisuuksia saada irti paras hyöty ja potentiaali yhteiskäyttöisistä kulkuneuvoista.

Oskala jatkaa:

“Meitä hieman kummastuttaa, miksi Helsinki voi kilpailuttaa laadullisin perustein taksipalvelut Asema-aukiolle, mutta ei voi kilpailuttaa sähköpotkuoperaattoreita, joka on Helsingin kokoisten kaupunkien yleisin toimintamalli Euroopassa.

Helsingissä puhutaan parhaillaan niin sanotun päästöttömän vyöhykkeen luomisesta keskustaan vuoteen 2035 mennessä. Päästöjä voitaisiin kuitenkin vähentää jo nyt muillakin tavoin. Yhteiskäyttöiset sähköpotkulaudat ovat olleet Helsingissä saatavilla vuodesta 2019 alkaen, ja niillä tehdään jo yli neljä miljoonaa matkaa vuodessa. Lisäksi Helsingin oma kaupunkipyöräjärjestelmä tuottaa yli miljoona matkaa. Näitä lukuja voitaisiin kasvattaa merkittävästi heti, jos sääntelyä selkeytettäisiin.”