SDP:n Tuula Väätäisen valiokuntapaikkoihin muutoksia

SDP:n Perholehto: Uusi synkkä sulka Orpon hallituksen hattuun - asunnottomien määrä kasvoi ensimmäistä kertaa kahteentoista vuoteen 11.2.2025 14:26:15 EET | Tiedote

Nyt se on luettavissa tilastoista: asunnottomuus on pitkän hyvän kehityksen päätteeksi kääntynyt nousuun. Orpo lupasi vaalikauden alussa, että keneltäkään ei vaadita kohtuuttomia, mutta tässäkin suhteessa hän on pettänyt lupauksensa. Kohtuullista olisi, että hallitus ei leikkausvimmassaan ajaisi kansalaisia kodittomuuteen, toteaa kansanedustaja Pinja Perholehto.