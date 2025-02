Merituulivoimahanke Hallan (Perämeri) ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtäville

Hankkeen YVA-menettely käsittää merituulivoimapuiston, sen sisäisen sähkönsiirron/vetyputkiston, rakentamisen aikaiset meriläjitysalueet (joista osa sijaitsee merituulivoimapuiston alueella ja osa sen ulkopuolella), merisähköasemat ja merelle sijoittuvat vedyntuotantolaitokset, merikaapelit ja vetyputken mantereelle sekä vedyn varastoinnin ja sähkönsiirron mantereella.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä on laadittu luonnonsuojelulain mukaisia arviointeja myös neljälle Natura 2000 -verkoston alueelle.

Asiakirjat nähtävillä 12.2.2025 alkaen

Ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä 12.2.-14.4.2025 osoitteessa

http://www.ymparisto.fi/hallamerituulivoimaYVA

Paperimuodossa asiakirjoihin voi tutustua Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu) sekä seuraavissa paikoissa:

Raahen kaupungintalo: Rantakatu 50, Raahe

Raahen kaupunginkirjasto: Rantakatu 45, Raahe

Siikajoen kunnanvirasto: Virastotie 5A, Ruukki

Ruukin pääkirjasto: Opintie 3, Ruukki

Hailuodon kunnanvirasto: Luovontie 176, Hailuoto

Hailuodon kirjasto: Luovontie 61, Hailuoto

Limingan kunnanvirasto: Lakeustalo, Liminganraitti 10 C, Liminka

Limingan kirjasto: Liminganraitti 5, Liminka

Tyrnävän kunnantalo: Kunnankuja 4, Tyrnävä

Tyrnävän pääkirjasto: Meijerikatu 3, Tyrnävä

Kempeleen kunnanvirasto: Vihikari 10, Kempele

Kempeleen pääkirjasto: Zeppelinintie 1, Kempele

Oulun kaupunki: Ympäristötalo, Solistinkatu 2, Oulu

Arviointiselostusta koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa kirjallisena 14.4.2025 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle osoitteella PL, 90101 Oulu (käyntiosoite Veteraanikatu 1, Oulu) tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi.

Lausuntojen ja mielipiteiden jättämiselle varatun ajan jälkeen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa yhteysviranomaisen perustellun päätelmän YVA-selostuksesta. Lausunto tulee nähtäväksi edellä mainitulle verkkosivulle.

Yleisötilaisuus Raahessa 25.2.2025

Hanketta ja ympäristövaikutusten arviointiselostusta esitellään yleisötilaisuudessa 25.2.2025 klo 17.30 alkaen Tapahtumatalo Raahessa, Raahesalissa (Kirkkokatu 28, Raahe). Tilaisuuteen voi osallistua myös internetin välityksellä. Linkki tilaisuuteen tulee hankkeen verkkosivulle (linkki edellä). Kahvitarjoilu klo 17.00 alkaen. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan ja keskustelemaan.

Hanke

Merituulivoimahanke sijaitsee lähimmillään noin 23 kilometriä länteen Hailuodosta. Merituulivoimapuistoa lähinnä olevat paikkakunnat mantereella ovat Siikajoki (n. 30 km), Raahe (n. 35 km) ja Oulu (n. 65 km). Ruotsin puolella lähimmät saaret ovat noin 40 kilometrin etäisyydellä. Tuulivoimapuiston alue on laajuudeltaan enintään noin 575 km2 ja sen syvyys vaihtelee noin 12–60 metrin välillä.

YVA-menettelyssä tarkastellaan kahta merituulivoimapuiston toteutusvaihtoehtoa (VE1, VE2). Toteutusvaihtoehto VE1 sisältää 160 voimalaa ja vaihtoehto VE2 120 voimalaa. Tuulivoimaloiden maksimikorkeus on enintään 370 m ja voimaloiden yksikköteho on 15–25 MW vaihtoehdosta riippuen. Merituulivoimapuiston kokonaisteho on arvioltaan noin 2,4–3 GW. Arvioitu vuosituotanto on noin 12 TWh. Merikaapeleilla on kolme vaihtoehtoa MVE1, MVE2 ja MVE3. Vetyputkella on yksi vaihtoehto VVE1. Mantereen sähkönsiirron vaihtoehdot ovat SVE2, SVE3, SVE5 ja SSAB. Lisäksi YVA-menettelyssä tarkastellaan ns. nollavaihtoehtoa (VE0), jossa tuulivoimahanketta ei toteuteta.

Merellä tuotettu sähkö tuodaan merisähköasemilta maihin merikaapeleilla reittivaihtoehtojen MVE1, MVE2 ja MVE3 mukaan Raahen tai Siikajoen maa-alueiden kautta. Riippuen valitusta siirtokaapeliteknologiasta, hanke voi tarvita yhteensä enintään 10 siirtokaapelia tuulivoimapuistosta mantereelle. Kaikki merikaapelit voivat sijoittua reitille MVE1 tai ne jaetaan kahdelle eri reitille. Kahta merikaapelireittiä käytettäessä sähkönsiirto mantereella tapahtuu kahdelle eri sähköasemalle (vaihtoehdot Hanhela, Siikajoki ja Pikkarala). Mikäli kaikki merikaapelit rantautuvat Raahessa SSAB:n tehtaalla, liityntä sähköverkkoon voi tapahtua SSAB:n tehtaalla ja Hanhelan sähköasemalla.

Vaihtoehtoisesti sähkö muunnetaan vetykaasuksi merituulivoimapuiston alueella. Vetykaasu johdetaan mantereelle merenpohjaan asennettavaa siirtoputkea pitkin, joka tuodaan rantaan SSAB:n tehdasalueella (VVE1). YVA-selostuksessa on arvioitu vedyn tuotannon tapahtuvan joko tuulivoimalan tornin alaosassa tai keskitetysti tuulivoimapuistoalueella sijaitsevalla meriasemilla.

Sähkönsiirto mantereella tapahtuu pääosin 400 kV voimajohdolla, joita tarvitaan puiston toteutuessa kokonaisuudessaan kaksi kappaletta. Sähkönsiirronreittivaihtoehdot SVE2 ja SVE3 liittyvät kantaverkkoon Siikajoen sähköasemalla ja SVE5 Pikkaralan sähköasemalla Oulussa. Reittivaihtoehdoista yksi on SSAB:n Raahen tehtaalle suunniteltava uusi 400 kV:n voimajohto, jonka YVA-menettely on toteutettu aiemmin. SSAB on valinnut jatkosuunnitteluun tekemässään YVA:ssa esitetyn reitin VE2B, joka liittyy kantaverkkoon Pyhäjoen kunnan alueelle suunnitellulla Hanhelan sähköasemalla. Hallan hankkeessa kantaverkon liityntäpisteenä voi MVE1 toteutuessa olla myös Siikajoen sähköasema ja reittivaihtoehtona SSAB:n YVA:ssa esitetyt muut reittivaihtoehdot VE1A, VE1C ja VE2A. Halla merituulihankkeen YVA-asiakirjoissa ei kuvata SSAB:n reittivaihtoehtojen nykytilaa tai arvioida vaikutuksia.