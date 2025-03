Hanna Skytän uusi kirja johdattaa maailmanmestarin ajatusmaailmaan ja huipputavoitteiden saavuttamiseen

Hanna Skyttä on voittanut useita maailmanmestaruuksia, Suomen mestaruuksia ja jopa Ms. Universe -tittelin, ja nyt hän kertoo uudessa kirjassaan omat kokemuksensa siitä, miten kova asenne ja oikea mindset voivat auttaa saavuttamaan jopa mahdottomilta tuntuvia tavoitteita.

Vaikka Hannan keho on kokenut valtavia haasteita – lonkissa on tekonivelet ja selässä neljä kuuden sentin ruuvia – ei mikään ole estänyt häntä jatkamasta eteenpäin ja elämään täysillä. Mikä on se salaisuus, jolla hän on pystynyt tähän? Salaisuus piilee asenteessa ja kyvyssä kohdata elämä sellaisena kuin se on, ei pelkästään urheilussa, vaan kaikessa, mitä teemme.

Maailmanmestarin mindset ei ole pelkästään urheilukirja, vaan syvällinen opas siihen, miten voimme valjastaa sisäiset voimavaramme ja voittaa elämän haasteet. Skyttä korostaa, että lahjakkuus ei yksin riitä huipputavoitteiden saavuttamiseen – tarvitaan myös sinnikkyyttä, tahtoa ja kykyä oppia jokaisesta vastoinkäymisestä. Kirja tarjoaa käytännön työkaluja asenteen kehittämiseen ja oman huippusuorituksen saavuttamiseen.

Maailmanmestarin mindset ilmestyi 10.3.2025

Medialle avoin kirjan julkaisutilaisuus järjestetään Haapalainen Suutari-Jääskö Dance Studiosilla 15.4.2025 klo 14-16, osoitteessa Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 c 4.kerros. Hannan poseerausta hioneet ja kirjassakin mainitut Jukka Haapalainen ja Sirpa Suutari-Jääskö ohjaavat halukkaille tanssihetken klo 14.15-14.30. Ilmoittautumiset sähköpostilla 11.4.2025 mennessä osoitteeseen hanna.skytta@gmail.com

Hanna Skyttä on tunnettu huippu-urheilija, kirjailija, toimittaja ja ravitsemusasiantuntija. Hän elää elämäänsä täydellä sykkeellä ja kannustaa muita tekemään samoin. Hanna on toipunut kahdesta melanoomasta, molempien lonkkien yhtäaikaisesta leikkauksesta, lihansyöjäbakteerin kourista sekä selkäydinleikkauksesta. Hänen aiempia kirjojaan ovat mm. Fuelfood (Tammi, 2013), Detox (Gummerus, 2012) ja Proteiiniherkut ja -välipalat (Tammi, 2014).

Viisas Elämä Oy on suomalainen kustantamo, jolla on 30 vuoden kokemus kotimaisen ja ulkomaisen tietokirjallisuuden julkaisemisesta. Julkaisemme huippuasiantuntijoiden kirjoittamia innostavia ja koskettavia teoksia elämän eri osa-alueilta. Viisas Elämä on Suomen johtavin kustantamo hyvinvoinnin ja elämäntaidon kategoriassa. Teoksemme tarjoavat oivalluksia merkitykselliseen elämään.