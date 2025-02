Järjestäytyneiden rikollisorganisaatioiden epäillään kuljettaneen ja levittäneen Suomeen suuren määrän huumausaineita

Tulli on päättänyt esiselvityksen Eagle S -aluksen miehistön epäillystä säännöstelyrikoksesta 16.1.2025 13:00:00 EET | Tiedote

Tullin talousrikostutkinta on saanut päätökseen esiselvityksen koskien Eagle S-alusta. Esiselvityksen tarkoituksena oli selvittää, onko syytä epäillä Eagle S -aluksen miehistön syyllistyneen törkeään säännöstelyrikokseen, kun se toi polttoainetta Suomen aluevesille. Tullin selvityksen mukaan lastina oleva lyijytön bensiini ja diesel luokitellaan Venäjän pakotteiden alaisiksi tuotteiksi. Esiselvityksessä suoritettujen kuulustelujen perusteella alus on tullut Suomen aluevesille Suomen viranomaisten kehotuksesta, joten ei voida katsoa, että miehistö olisi tuonut polttoaineet tahallisesti Suomen aluevesille ja näin rikkonut pakotelainsäädäntöä. Tästä syystä Tullin talousrikostutkinta ei käynnistä asiassa rikostutkintaa. Asiassa on konsultoitu myös apulaisvaltakunnansyyttäjää. Tullissa asiaan liittyvät hallinnolliset selvitystoimet jatkuvat edelleen. Aluksen lasti pysyy Tullin pidättämänä toistaiseksi.