Aluehallitus käsitteli uudistusohjelman edistymistä

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (VAKE) aluehallitus kokoontui Tikkurilassa tiistaina 11. helmikuuta. Esityslistalla oli useita hyvinvointialueen toiminnan kannalta keskeisiä asiakohtia.

Uudistusohjelman etenemistä aluehallitus totesi, että uudistusohjelma on edennyt jopa edellä aikataulusta. Tästä VAKEn henkilöstö ja viranhaltijat saivat aluehallitukselta kiitosta.

Seuraavaksi uudistusohjelman raportointi etenee aluevaltuuston kokoukseen 31. maaliskuuta.

Muutostukiprojektin tilannekatsaus

Suomen hallituksen syksyn 2024 budjettiriihen yhteydessä hallitus linjasi, että seurantaa ja vuoropuhelua hyvinvointialueiden kanssa tiivistetään. Linjauksen taustalla on useiden hyvinvointialueiden haaste saada talous tasapainoon lain mukaiseen määräaikaan vuoden 2026 loppuun mennessä.

Muutostukiprojektiin kutsuttiin kuusi hyvinvointialuetta, joista yksi on Vantaan ja Keravan hyvinvointialue. VAKEn osalta muutostukiprojekti käynnistyi 8.11.2024 aloitustilaisuudella, johon osallistui mm. ministeriöiden, hyvinvointialueen ja HUS:in ylintä johtoa.

Kokouksessa 11.2. aluehallitukselle esiteltiin muutostukiprojektin tilannekatsaus, joka merkittiin tiedoksi. Katsaus on luettavissa VAKEn päätössivustolla.

Asian käsittelyn lopuksi aluehallitus totesi, että muutostukiprojektin yhteenvetotilaisuus VAKEn osalta pidetään 28. maaliskuuta.

Tulospalkkiokokeilu palautettiin valmisteluun

Aluehallitus käsitteli VAKEn tulospalkkiokokeilun periaatteita vuodelle 2025.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vuoden 2025 talousarviossa todetaan, että VAKE tekee systemaattisesti toimenpiteitä, jotta henkilöstökokemusta parannetaan ja sitä kautta tuloksellisuutta sekä palvelujen laatua ja saatavuutta voidaan turvata. Tulospalkkiokokeilu liittyy tähän.

Keskustelun päätteeksi aluehallitus päätti yksimielisesti palauttaa tulospalkkiokokeilun uudelleen valmisteltavaksi.

”Tulospalkkiokokeilu on ehdottoman hyvä kannustin henkilöstölle, ja aluehallitus kannattaa sitä lämpimästi. On kuitenkin tärkeää, että ennen kokeilun käynnistämistä sen reunaehdot määritellään tarkasti, ja varmistetaan henkilöstön tasapuolinen kohtelu. Lisäksi henkilöstölle viestiminen on tässä avainasemassa. Viestintä tulee toteuttaa suunnitellusti ja harkitusti, jotta kokonaisuudesta tulee onnistunut.”, totesi kokouksen jälkeen aluehallituksen puheenjohtaja Maarit Raja-Aho.

Koko aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen on luettavissa hyvinvointialueen päätössivustolla.

Tarkastettu pöytäkirja kokouksesta on luettavissa päätössivustolla 18.2.2025 klo 12 alkaen.