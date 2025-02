Kymen Seudun Osuuskaupan edustajiston vaalien ehdokasasettelu alkaa – osuuskaupan tehtävänä on luoda alueelle yhteistä hyvää

S-ryhmän alueosuuskaupat ovat jäsentensä omistamia yrityksiä, jonka päätöksentekoon jäsenet voivat ottaa monella tapaa osaa. Jäseniä osuuskaupoissa edustaa edustajisto, joka valitaan vaaleilla osuuskaupan jäsenistä eli asiakasomistajista joka neljäs vuosi.



Edustajisto muun muassa päättää osuuskaupan säännöistä, vahvistaa edellisen vuoden tilinpäätöksen ja päättää ylijäämän käytöstä sekä valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat.

Näin vaalit etenevät

Kymen Seudun Osuuskaupan (KSO) ehdokasasettelu alkaa 17.2. ja jatkuu aina 14.3.2025 asti. Osuuskaupan vaaleissa voi olla ehdokkaana jäsen, joka on hyväksytty osuuskaupan jäseneksi vaalivuotta edeltäneen vuoden loppuun mennessä, on maksanut osuusmaksun, on täysivaltainen jäsen ja asuu jäsenalueella. Osuuskaupan vaalisivuille, jotka löytyvät osoitteesta www.osuuskauppavaalit.fi on koottu helpot ohjeet ehdokkaaksi ryhtymiseen.

- Edustajiston jäsenten ei tarvitse olla minkään tietyn alan ammattilaisia. Tärkeintä on kiinnostus oman asuinympäristönsä kehittämiseen ja näkemys siitä, miten osuuskauppa voisi olla oman toimintansa kautta tekemässä toimialueestaan parempaa paikkaa elää, KSO:n talousjohtaja Jukka Virenius sanoo.

KSO:n vaalien äänestysaika on 19.5.-30.5.2025. Osuuskaupan edustajistoon valitaan yhteensä 50 jäsentä. Vaalien tulos julkistetaan 10.6.2025.



Vaalissa äänioikeutettuja ovat kaikki ennen vaalivuoden alkua jäseniksi hyväksytyt ja 15 vuotta täyttäneet osuuskaupan jäsenet.