Kaksi kaupunkia, kaksi sinfoniaa

Lehdistötiedote

Nyt on mahdollista päästä Lohjalla kuuntelemaan kahta sinfoniaorkesteria samalla kertaa: Lohjan kaupunginorkesteri ja Jyväskylä Sinfonia soittavat yhdessä Lohjalla perjantaina 14.3.2025 klo 19 Laurentius-salissa Erkki Melartinia ja Johannes Brahmsia. Sama konsertti kuullaan myös edellisenä päivänä Jyväskylässä ja lauantaina 15.3. Helsingissä Temppeliaukion kirkossa klo 19. Konserttia johtaa syksyllä 2024 Jyväskylä Sinfonian ylikapellimestarina aloittanut, energisyyttä ja intoa puhkuva, valovoimainen italialainen kapellimestari Lorenzo Passerini. Kannattaa tulla jo hyvissä ajoin paikalle, sillä 45 minuuttia ennen jokaista konserttia alkaa tilaisuus ”Melartinin musiikki ja elämä polut”, jossa Melartin-tutkija Tuire Ranta-Meyer kertoo Melartinista ja tämän musiikista enemmän. Ranta-Meyeriltä on ilmestymässä Melartin-elämäkerta, joka on ensimmäinen laatuaan! Ennen Helsingin-konserttia Tuire Ranta-Meyerin kanssa keskustelee pitkän linjan poliitikko Erkki Liikanen, joka myös suurena musiikin ystävänä tunnetaan.

Maa, vesi, ilma, tuli – elämän ja maailman neljä peruselementtiä. Näihin tarttui kuudennessa

sinfoniassaan Erkki Melartin: suomalaisen musiikin ihmelapsi, sinfonikko, pedagogi, filosofi

ja maailmankansalainen, joka on lähes hävyttömissä määrin jäänyt Sibeliuksen varjoon –

suurilta osin vain siksi, että hän rakensi musiikkinsa omalla kursailemattoman avoimella

tavallaan. Nyt, kun Melartinin syntymästä on kulunut 150 vuotta, on aika herättää henkiin

hänen itse merkittävimpänään pitämänsä sinfonia, joka taivaltaa raskaista maan mullista

virvoittavien vetten ja huikaisevien ilmojen kautta puhdistavaan tulen roihuun!

Juhlahumussa Jyväskylän ja Lohjan orkestraaliset toimijat yhdistävät voimansa ensimmäistä

kertaa ja tarjoilevat toisenkin sinfonisen matkan vaikeuksien kautta voittoon: yli 20 vuoden

takomisajan vaatinut Brahmsin ensimmäinen sinfonia painii jättiläistitaanien kanssa

selkävoiton ollessa lopulta harvinaisen lunastuksellinen. Ylikapellimestari Lorenzo Passerini

punoo kaksi kaupunkia ja kaksi sinfoniaa kohottavaksi elämykseksi.

Lippuja 14.3. konserttiin voi ostaa edullisesti ennakkoon NetTicketistä hintaan 22 / 27 € sekä ovelta tuntia ennen konserttia kaikille hintaan 31 €. Muihin konsertteihin lippuja myy Lippu.fi hintaan 15 € / 31 € / 34 €.

Katso kaikki kevään konsertit lohjankaupunginorkesteri.fi