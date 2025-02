S-ryhmän investoinnit Suomeen viime vuonna lähes miljardi euroa

S-ryhmään kuuluvien alueosuuskauppojen, SOK:n ja niiden tytäryhtiöiden tammi–joulukuun 2024 yhteenlaskettu liiketulos (FAS) oli 499 miljoonaa euroa. Tulos parani edellisvuodesta 11,7 prosenttia. Alueosuuskauppojen, SOK:n ja niiden tytäryhtiöiden veroton vähittäismyynti kasvoi tammi–joulukuussa 0,6 prosenttia edellisvuodesta ja oli 14,3 miljardia euroa.

SOK-yhtymän liiketulos (IFRS) oli 115 miljoonaa euroa. Tuloskasvun veturi oli yrityskaupan myötä uuteen kokoluokkaan nousseen S-Pankin vahva kehitys.

– Jatkoimme vuonna 2024 vakaalla kehityspolulla. Haastava yleinen markkinatilanne näkyi kysynnän hintavetoisuutena ja kuluttajien varovaisuutena. Talouden matalapaineesta huolimatta onnistuimme kasvattamaan asiakasmääriä, ja myyntivireemme suhteessa markkinaan säilyi hyvänä. Ilahduttavaa oli myös kaikkien verkkokauppojemme vahva kehitys ja uudistusten saama positiivinen asiakaspalaute, SOK:n pääjohtaja Hannu Krook tiivistää.

Ennätysmäärä bonusta ja uusia asiakasomistajia

Asiakasomistajille maksettiin bonusta ja muita rahallisia etuja yhteensä 535 miljoonaa euroa. Bonuksen osuus nousi ennätystasolle 453 miljoonaan euroon. Ennätys rikottiin lisäksi uusien asiakasomistajien määrässä, kun yli 120 000 henkilöä liittyi S-ryhmän osuuskauppojen jäseniksi. Yli 60 % uusista liittyneistä oli alle 35-vuotiaita.

– Kasvava asiakasomistajien joukko kertoo osuuskaupan idean vetovoimasta. Olemme onnistuneet lunastamaan lupauksemme edullisesta ruokakorista sekä tarjoamaan laadukkaita, asiakkaiden tarpeisiin osuvia palveluita. Samalla olemme omalle väellemme innostava työnantaja. Työyhteisötutkimustemme tulokset ovat erittäin hyvällä tasolla ja reilusti yli Suomen yleisnormin, Hannu Krook toteaa.

Lähes miljardin euron investoinnit tuovat elinvoimaa koko Suomeen

S-ryhmän yritykset investoinnit nousivat 938 miljoonaan euroon vuonna 2024. Kasvua investoinneissa oli edellisvuodesta 42 prosenttia.

– Vaikeasta suhdanteesta huolimatta investointitahtimme ei ole hyytynyt. Viime vuonna teimme ennätykselliset miljardiluokan investoinnit kotimaahan ja palveluidemme kehittämiseen. Näin suomalaisten kuluttajien omistama osuuskauppa tuo sekä suoraan että välillisesti työtä ja elinvoimaa koko maahan. Vahvat investoinnit ja kehitystyö jatkuvat, Krook painottaa.

Merkittäviä investointeja vuonna 2024 olivat muun muassa HOK-Elannon ja Pirkanmaan Osuuskaupan avaamat ruoan verkkokaupan keräilykeskukset, ABC-latausverkoston voimakas laajeneminen sekä S-Pankin pääomitus Handelsbanken-yrityskaupan toteutusta varten. Toimipaikkaverkosto täydentyi yli 130 uudella tai uudistetulla päivittäistavaramyymälällä, kymmenillä ravintoloilla sekä useilla hotelleilla. S-ryhmän uusin tuulivoimapuisto Eurajoen Luvialla valmistui tammikuussa 2025.

Marketkaupassa vahva vuosi: päivittäistavarakaupassa myynti markkinaa parempaa, verkkokaupan helppous vetää puoleensa

S-ryhmän marketkaupassa myynti kasvoi 2,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Myös liiketulos kehittyi positiivisesti.

Päivittäistavarakaupassa myynti kasvoi joka kuukausi Suomen päivittäistavaramarkkinaa vahvemmin. Onnistunut valikoimakehitys ja edullinen ostoskori kiinnostivat hintatietoisia kuluttajia. Isoja hinnanlaskuja tehtiin niin alkuvuonna kuin vuoden lopussa, jolloin laskettiin 400 Xtra-tuotteen ja noin 200 brändituotteen hintoja. Myös Prisman käyttötavarakauppa kävi haastavassa toimintaympäristössä yleistä markkinakehitystä paremmin.

Verkkokaupat ottivat kasvuloikan. Ruoan verkkokaupan S-kaupat.fi-palvelu on selkeä markkinajohtaja Suomessa ja se kasvatti edelleen myyntiään. Vuonna 2024 kasvu oli noin 18 prosenttia edellisvuodesta. Verkostossa on mukana yli 400 toimituspaikkaa, ja suosittu robokuljetus on saatavilla jo yli 100 myymälästä. Käyttötavarakaupassa Prisma.fi-verkkokauppa puolestaan tuplasi myyntinsä edellisvuoteen verrattuna.

Liikennekauppa hyvällä kehitysuralla

S-ryhmän liikennekaupassa liiketulos säilyi lähes edellisvuoden tasolla huolimatta siitä, että kasvanut kustannustaso ja ostovoiman heikentyminen haastoivat toimialaa.

Liikennemäärät Suomessa kasvoivat hieman edellisvuoteen verrattuna, ja ABC-ketjun palveluiden kysyntä oli vilkasta. ABC-latauksella on maan laajin teholatausverkosto, ja sähkölatausten myynti kasvoi selvästi edellisvuodesta. Autopesujen myynti kävi ennätystahtiin, ja kehitys oli hyvää myös ravintoloissa ja marketeissa. Polttonesteiden edellisvuotta matalampien maailmanmarkkinahintojen vuoksi liikennekaupan kokonaismyynti jäi kuitenkin vuoden 2023 tasosta.

Tavaratalo- ja erikoisliikekaupan vetureina kauneus ja verkkokauppa

Tavaratalo- ja erikoisliikekaupassa myynti säilyi edellisvuoden tasolla, mutta liiketulos jäi hieman edellisvuodesta. Talouden yleinen epävarmuus näkyi etenkin pukeutumisen kaupassa. Kauneudessa ja kosmetiikassa kysyntä vahvistui. Haastava taloustilanne korosti kampanjoiden merkitystä. Esimerkiksi Sokoksen ja Emotion-ketjun 3+1 Päivää -kampanjat tekivät myyntiennätyksiä.

Monikanavaisen asioinnin trendi vahvistui edelleen vuonna 2024. Verkosto laajeni, kun Osuuskauppa KPO avasi keväällä uuden Sokoksen Vaasaan. Sokos.fi-verkkokaupan myynti kasvoi lähes 30 prosenttia edellisvuodesta. Laajenevan valikoiman ja nopeutuneen toimituksen myötä myös verkkokaupan asiakastyytyväisyys nousi merkittävästi vuoden aikana.

Matkailu- ja ravitsemiskaupassa S-ryhmä vastasi kuluttajien tarpeisiin vaikeassa suhdannetilanteessa

S-ryhmän hotelleissa ja ravintoloissa myynti säilyi edellisvuoden tasolla ja liiketulos vahvistui edellisvuodesta. Pitkäjänteinen panostus verkoston ja konseptien kehittämiseen tuotti tulosta. Kuluttajien ostovoiman heikkeneminen, kustannustason nousu ja epävakaa maailmanpoliittinen tilanne vaikutti kuitenkin alan toimintaedellytyksiin ja näkyi kehityksen kaksijakoisuutena.

Ravintoloissa kysyntää oli erityisesti edullisemmalle tarjonnalle kuten kahviloille ja nopean syömisen ravintoloille. Matkailussa kysyntä on selvästi polarisoitunut. Lapin ja Pohjois-Suomen vetovoima oli vuonna 2024 vahvaa sekä kotimaisten että ulkomaisten asiakkaiden joukossa. Sen sijaan pääkaupunkiseudulla etenkään kansainvälinen matkailu ei ole palautunut koronaa edeltävälle tasolle.

– Näkymämme alkaneeseen vuoteen on kohtuullisen myönteinen, vaikka kuluttajien luottamus ja ostovoima elpyvät hitaasti. Myös maailmanpoliittiseen tilanteeseen liittyy kysymysmerkkejä. Osuuskaupan kvartaali on kuitenkin pitkä. Rakennamme palveluita pitkäjänteisesti ja asiakkaita kuunnellen. Jatkamme myös kunnianhimoista ilmasto- ja luontotyötämme. Oman toiminnan hiilinegatiivisuustavoitteemme toteutuu 2025, ja olemme saavuttamassa vuodelle 2030 asetetun päästövähennystavoitteen -90 % viisi vuotta etuajassa, Hannu Krook kertoo.

Keskeiset luvut 1–12/2024

Alueosuuskaupat, SOK ja niiden tytäryhtiöt 1–12/2024:

Veroton vähittäismyynti oli 14 288 miljoonaa euroa (ed. v. 14 208 milj. €).

Liiketulos (FAS) oli 499 miljoonaa euroa (447 milj. €).

Investoinnit olivat 938 miljoonaa euroa (659 milj. €).

Osuuskauppojen jäsenmäärä oli vuoden lopussa 2 653 671 (2 577 010).

Osuuskaupat maksoivat jäsenilleen Bonusta yhteensä 453 miljoonaa euroa (449 milj. €).

Rahaa asiakasomistajille maksettiin keskimäärin 202 euroa vuodessa, kun mukaan lasketaan bonuksen lisäksi maksutapaetu, ylijäämänpalautus ja osuusmaksun korko.

Henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 42 025 (41 413). Määrä on laskettu aktiivisten työsuhteiden mukaan. (Sisältää alueosuuskaupat, SOK-yhtymän ja S-Pankin henkilöstön.)

Toimipaikkojen kokonaislukumäärä oli vuoden lopussa 2 036 (2 007).

SOK-yhtymä (SOK + tytäryhtiöt) 1–12/2024:

Liikevaihto (IFRS) oli 9 328 miljoonaa euroa (ed. v. 9 022 milj. €).

Liiketulos (IFRS) oli 115 miljoonaa euroa (102 milj. €).

Investoinnit olivat 140 miljoonaa euroa (52 milj. €).

Henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 6 228 (5 999). Määrä on laskettu aktiivisten työsuhteiden mukaan.





Alueosuuskauppojen, SOK:n ja niiden tytäryhtiöiden veroton vähittäismyynti 1–12/2024

Liiketoiminta-alue Myynti (milj. €) Muutos 1-12/2023 (%) Marketkauppa* 10 723,6 2,7 Liikennekauppa 2 031,7 -6,4 Matkailu- ja ravitsemiskauppa* 818,0 0,5 Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa 270,4 0,2 Muut 443,9 -13,9 Yhteensä 14 287,7 0,6

Marketkauppa sisältää S-ryhmän päivittäistavarakaupan ja Prisman käyttötavarakaupan.

*Lukuun sisältyy myynti Virossa.

SOK-yhtymän tilinpäätöstiedote 1–12/2024 julkaistaan S-ryhmä.fi:ssä 13.2.2025. S-ryhmän vuosi- ja vastuullisuuskatsaus sekä SOK-yhtymän tilinpäätös 2024 liitetietoineen julkaistaan maaliskuussa 2025.