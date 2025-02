Seppo Jokisen odotettu uutuusdekkari yksinoikeudella myyntiin Prismoihin ja S-marketeihin

”Komisario Koskisen seikkailut ovat olleet jo vuosikymmeniä suomalaisten rakastamia. Olemme iloisia, että voimme laajan myymäläverkostomme sekä verkkokaupan kautta tuoda tämän odotetun uutuuden helposti lukijoiden saataville. Yksinmyynnin kautta voimme tarjota mahdollisuuden lukukokemukseen nyt erittäin hyvällä hinnalla,” sanoo Prisma-ketjun kirjoista vastaava myyntipäällikkö Mika Karvonen.

Seppo Jokinen on tamperelainen kirjailija, jonka Komisario Koskinen -jännitysromaanit ovat Suomen suosituimpia rikoskirjasarjoja. Jokinen on kirjoittanut sarjaa vuodesta 1996 lähtien. Sarjan huipentava Viimeinen vääntö tulee myyntiin toukokuussa 30 000 kappaleen jättipainoksena ja sen jälleenmyyntihinta Prismoissa on 19,95 €.

”Olemme tehneet SOK:n kanssa hyvää yhteistyötä jo pitkään, joten meille oli hyvin luontevaa lähteä kokeilemaan kirjan yksinmyyntiä S-ryhmän kanssa. Näin laajasti jaeltuna mahdollisimman moni saa tilaisuuden lukea ja ostaa kirjojamme. Prismojen, S-marketien ja Prisma.fi-verkkokaupan kautta kirja on lukijoiden saatavilla kautta koko Suomen”, kertoo Seppo Jokisen tuotannon julkaisusta vastaava Kultosaari-kustannuksen toimitusjohtaja Jouni Tervo.

Kolmaskymmenes komisario Koskinen

Viimeinen vääntö on takuuvarmaa Seppo Jokista ja kuljettaa lukijaa jälleen rikoskomisario Koskisen jalanjäljissä, kun hän valmistautuu viimeiseen kesäänsä poliisivoimissa. Leppoisat viikot ennen eläkettä vaihtuvat kuitenkin hektiseksi takaa-ajoksi aikaa vastaan, kun salaperäinen mysteerimies käy viattomien ihmisten kimppuun kohtalokkain seurauksin. Teoille ei löydy järkeenkäyvää motiivia ja mies onnistuu katoamaan kuin tuhka tuuleen jokaisen hyökkäyksen jälkeen. Tampereen rikospoliisi ja Koskinen joutuvat kovan eteen.

Seppo Jokinen: Viimeinen vääntö (Kultosaari Oy), sidottu. Kirja julkaistaan toukokuussa 2025. Kirja on parhaillaan ennakkotilattavissa Prisma.fi-verkkokaupasta ja tilaukset toimitetaan kirjan ilmestymisviikolla. Teos ilmestyy myös äänikirjana Storytel-palvelussa ja myöhemmin keväällä 2026 pokkarina.