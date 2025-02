Kari Ketosen ja Antti Holman tähdittämä draamakomedia alkaa 28.2.: "Kun näyttelee karikatyyriä itsestään..."

Onko Aki Kurki kirottu? Tässä on kysymys, johon Aki Kurki itsekin haluaisi kovasti saada vastauksen.

Ruudun alkuperäissarja Kurjen kirous on 8-osainen draamakomedia, jossa näyttelijä Aki Kurki (Kari Ketonen) kipuilee paikallaan junnaavan elokuvauran ja ikuisten sivuroolien kanssa. Kun Aki saa eräänä päivänä kuulla selvänäkijältä olevansa kirottu, alkavat palaset loksahdella kohdilleen. Enää pitäisi selvittää, että kuka Akin menneisyydestä olisi voinut kirota hänet. Sukellus omaan menneisyyteen ja poltettuihin siltoihin osoittaa, että ehdokkaita onkin yllättävän paljon.

Sarjan pääosassa nähdään Kari Ketosen lisäksi Akin manageria Hannua näyttelevä Antti Holma, joka parhaansa mukaan yrittää järjestää alalla hankalan maineen saaneelle Akille edes niitä pikkurooleja.

- Aki Kurjen rooli oli riemukas haaste, jonka tekeminen oli aidosti hauskaa ja palkitsevaa. Kun näyttelee karikatyyriä itsestään, voi olla yhtäaikaa tosissaan ja kieli poskessa. Paras nauru on itselleen nauraminen. Kurjen kirous on nopeaa, terävää ja raikasta komediaa, jonka parissa uskon katsojienkin viihtyvän, Ketonen sanoo.

Sarjan sivurooleissa nähdään mm. Akin ex-vaimoa Ronjaa näyttelevä Lotta Lehtikari, Akin teini-ikäistä tytärtä Aadaa esittävä Pinja Miettinen, selvänäkijää esittävä Ylermi Rajamaa sekä Akia huomattavasti parempiin rooleihin pääsevää näyttelijäkollegaa Benjaminia esittävä Elmer Bäck.

- Vaikka Kurjen kirous on komediaa, niin tässä kuitenkin kysytään kysymyksiä, kuten onko menestys tärkeää, ja mitä me ylipäätään yritetään tässä elämässä niin kovasti saavuttaa. Siellä on pohjavire, jossa on ihan tärkeitä ja vakaviakin kysymyksiä, Lotta Lehtikari analysoi.

Sarjan on ohjannut ja käsikirjoittanut Niklas Lindgren ja tuottanut Max Malka.

VIDEO: Kurjen kirous -traileri julki nyt! Kari Ketosen ja Antti Holman tähdittämä draamakomedia alkaa 28.2.

Kurjen kirous alkaa Ruudussa perjantaina 28.2. ja ensimmäinen jakso nähdään samana päivänä myös Nelosella klo 21:35.

