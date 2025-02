Ruslan Stefantšuk: ”Saamme Ukrainaan rauhan vain pysymällä vahvoina”

Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola toivotti puhemies Stefantšukin tervetulleeksi ja sanoi: ”Olen ylpeä tämän parlamentin tuesta Ukrainalle aivan sodan ensihetkistä alkaen. Tukemme on ollut yhtenäistä ja vankkumatonta. Me jatkamme työtä rauhan saamiseksi. Rauhan on oltava oikeudenmukainen ja ihmisarvoinen, ja sen saamiseksi meidän on muistettava, että Ukrainaa koskevia päätöksiä ei voi tehdä ilman Ukrainaa.”

Puheessaan Verh’ovna Radan puhemies Ruslan Stefantšuk pyysi EU:lta Ukraina-tuen jatkamista ja lisäämistä. Ukraina tarvitsee lisää puolustusjärjestelmiä, lentokoneita ja investointeja maan puolustusteollisuuteen, hän sanoi.

”Saamme Ukrainaan rauhan vain pysymällä vahvoina ja säilyttämällä Venäjään kohdistuvan paineen sivilisaation puolustamiseksi”, sanoi Stefantšuk. Hänen mukaansa Venäjä haluaa paitsi tuhota Ukrainan, myös jatkaa sen jälkeen kauemmas länteen. Kiovan jälkeen luvassa voi olla Varsova ja sitten Bryssel, totesi Stefantšuk. ”Vaara on lähempänä kuin luulette”, hän lisäsi.

Hyökkäyksen lopettamiseksi ja pysyvän rauhan saamiseksi on elintärkeää, että Venäjään kohdistetaan pakotteita, joita se ei voi kiertää, sanoi Stefantšuk. Hän pyysi myös lisäpakotteiden käyttöönottoa ja sotarikollisten saattamista vastuuseen teoistaan. ”Venäjä on ylittänyt kaikki kuviteltavissa olevat punaiset linjat”, totesi Ukrainan parlamentin puhemies.

Stefantšuk kommentoi myös Ukrainan EU-jäsenyyshakemusta. Hän sanoi, että maa tulee olemaan vahvempi ja paremmin toimiva sodan jälkeen, ja se on sitoutunut uudistusprosessiin. Ukraina toivoo, että ensimmäinen neuvotteluosuus voidaan avata Puolan EU-puheenjohtajuuskaudella, sanoi Stefantšuk.



EU:n tuki Ukrainalle kolme vuotta Venäjän hyökkäyksen alkamisen jälkeen



Keskustelussa ennen Stefantšukin puhetta mepit arvioivat aseleponeuvottelujen ja rauhansopimuksen mahdollisuuksia. Osa totesi, ettei mistään Ukrainaa koskevasta voi sopia ilman Ukrainaa, eikä myöskään ilman Eurooppaa. Euroopan on kannettava lisävastuuta turvatakuista ja Ukrainan valmistelemisesta Nato- ja EU-jäsenyyteen, sanoivat mepit. He mainitsivat myös Venäjän varojen takavarikoinnin Ukrainan jälleenrakentamisen rahoittamiseksi. Osa mepeistä ilmaisi huolensa Euroopan Ukrainalle maksamista tukisummista.

Voit katsoa keskustelun täältä.

Lisätietoa