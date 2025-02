Greenpeace haastaa energiayhtiö Energy Transferin oikeuteen – vetoaa ensimmäisenä EU:n uuteen direktiiviin

Taustalla ovat Energy Transferin Greenpeacea vastaan vaientamistarkoituksessa nostamat oikeusjutut. Nämä SLAPP-kanteet eli strategiset oikeudenkäynnit julkista osallistumista vastaan (Strategic Lawsuit Against Public Participation) ovat taktiikka, joilla suuryritykset pyrkivät hiljentämään niitä kritisoivat järjestöt ja aktivistit hautaamalla ne kohtuuttoman suuriin oikeudenkäyntikuluihin. Euroopan unioni puuttuu nyt näihin oikeusjärjestelmää väärinkäyttäviin kanteisiin uudella direktiivillä.

“Energy Transferin 300 miljoonan dollarin haaste Greenpeacea vastaan pelkästä avoimen kirjeen allekirjoittamisesta on räikeimpiä SLAPP-kanteita koskaan. Siksi se on hyvä tapaus, johon EU:n SLAPP-direktiiviä voi soveltaa. Jos voitamme, se vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa Euroopan unionissa ja tarjoaa ratkaisuja niille, jotka kamppailevat ilmiön kanssa muualla maailmassa”, Sanoo Greenpeace Internationalin vanhempi lakimies Daniel Simons.



Greenpeace on puolustautunut Energy Transferin oikeusjuttuja vastaan vuodesta 2017 lähtien. Yhtiö nosti kanteet sen jälkeen, kun sen Dakota Access -öljyputkea vastustettiin vuonna 2016 alkuperäiskansojen johtamissa protesteissa. Energy Transfer väittää protestien olleen Greenpeacen järjestämiä. Ensimmäisen kanteen yhtiö nosti liittovaltion tuomioistuimessa Yhdysvaltain RICO-lain (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) perusteella. Laki on tarkoitettu järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan. Tuomari hylkäsi tapauksen, koska todisteet eivät “läheskään" riittäneet RICO-rikoksen todistamiseen.

Energy Transfer nosti välittömästi uuden kanteen Pohjois-Dakotan osavaltion tuomioistuimessa samoja argumentteja kierrättäen. Oikeudenkäynnin on määrä alkaa 24. helmikuuta. Pohjois-Dakotassa ei ole lainsäädäntöä, joka suojaisi vastaajia SLAPP-kanteilta, mikä tarkoittaa, että Greenpeacen vastaajat eivät voi saada oikeudenkäyntikulujaan täysimääräisesti takaisin, vaikka voittaisivat. Juuri tähän ongelmaan Greenpeace Internationalin uuden kanteen on tarkoitus puuttua.

Oikeusjärjestelmän väärinkäytökset kasvussa

EU:n anti-SLAPP-direktiivi astuu voimaan tilanteessa, jossa fossiiliteollisuus väärinkäyttää oikeusjärjestelmää hiljentääkseen ympäristöjärjestöjä ja muita kriitikoita. Tämä on osa laajempaa trendiä, jossa SLAPP-kanteiden määrä kasvaa. Coalition Against SLAPPs in Europe (CASE) -järjestön raportti dokumentoi 1 049 SLAPP-kannetta Euroopassa vuosina 2010–2023. Kanteista 166 nostettiin vuonna 2023.

Energy Transferin lisäksi öljyalan suuryritykset Shell, Total ja ENI ovat viime vuosina nostaneet SLAPP-kanteita Greenpeacea vastaan, mutta Shellin ja Totalin yritykset ovat jo menneet pieleen.

"Tämä tapaus on käännekohta taistelussa SLAPP-kanteita vastaan. Liian pitkään vaikutusvaltaiset yritykset ovat käyttäneet oikeusjärjestelmää väärin vaientaakseen kriitikoita ja kuluttaakseen kansalaisyhteiskunnan järjestöjen resursseja. Vetoamalla EU:n anti-SLAPP-direktiiviin Greenpeace International ei vain puolusta itseään, vaan luo ennakkotapauksen, joka voi suojella aktivisteja ja toimittajia kaikkialla. Voitto tässä asiassa lähettäisi voimakkaan viestin: SLAPP-kanteita ei jätetä haastamatta, ja ne, jotka käyttävät oikeusjärjestelmää aseena eriävien mielipiteiden tukahduttamiseen, joutuvat siitä vastuuseen", sanoo Emma Bergmans, CASE-ohjauskomitean jäsen ja Free Press Unlimitedin vanhempi politiikka- ja vaikuttamisasioiden neuvonantaja.

Lisätietoja:

Greenpeacen haasteen englanninkielinen käännös

Juha Aromaa, apulaismaajohtaja, Greenpeace Norden, puhelin 050 369 6202