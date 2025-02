Onko Imatra Suomen yhteisöllisin paikkakunta? Imatra ottaa käyttöön uuden naapuriapusovelluksen

"Toivomme, että Commu madaltaisi kynnystä imatralaisten keskinäiseen avunantoon. Esimerkiksi moni imatralaisvanhus asuu omakotitalossa, jonka hoidossa riittää puuhasteltavaa niin kesällä kuin talvella", kertoo kaupunginjohtaja Matias Hilden.

Imatran kaupungin osallisuuskoordinaattori Heikki Laine näkee yhteistyössä paljon mahdollisuuksia.

“Ihmisillä on avun pyytämiseen ja tarjoamiseen on monenlaisia esteitä. Commu voi osaltaan madaltaa kynnystä, kun auttamiseen on tarjolla oma helppokäyttöinen ja luotettava moderoitu sähköinen alusta”, kertoo osallisuuskoordinaattori Heikki Laine.

Imatran kaupunki kehitti joitakin vuosia sitten samankaltaista avustamissovellusta LUT:n opiskelijoiden kanssa. Hankkeesta kuitenkin luovuttiin, koske sovellus vaatii jatkuvaa kehittämistä ja ylläpitoa.

“Totesimme, että palataan asiaan, jos tulee valmis sovellus vastaan ja nyt sellainen tuli. Kaupungin osallistu ja vaikuta -ohjelmassa olemme sitoutuneet pysymään ajan tasalla osallisuutta tukevien sähköisten työkalujen suhteen. Siinä mielessä oli helppo lähteä kokeilemaan Commua”, Laine kertoo.

Commu on jo nyt kaikkien ilmaiseksi ladattavissa ja otettavissa käyttöön verkkokaupassa. Imatran ja Commun yhteistyöllä pyritään saamaan alustalle käyttäjiä ja sitä kautta vaikuttavuutta alueella.

Monipuolisia tapoja auttaa ja saada apua - muutamalla napin painalluksella

Commun kautta voi sopia arjen naapuriavusta ja talkoilla lähialueen yhdistyksissä. Sovelluksessa voi vahvistaa henkilöllisyyden pankkitunnistautumalla tai Mobiilivarmenteella, mikä tekee auttamisesta turvallisempaa kuin muissa somekanavissa.

Commun perustaja Karoliina Kauhanen kannustaa kaikkia imatralaisia mukaan auttamaan ja pyytämään apua eri tavoin.

"Commu tuo hyvien tekojen mahdollisuudet suoraan jokaisen taskuun. Toivomme, että sovellus innostaa imatralaisia pitämään huolta toisistaan ja vahvistamaan yhteisöllisyyttä arjessa!" Kauhanen sanoo.

Sovelluksen kautta voi tarjota ja pyytää sekä sopia esimerkiksi seuraavista auttamisen tavoista:

Lenkki- tai juttuseurasta ikäihmisille.

Lastenhoitoavusta perheille, joilla on tilapäinen tarve lisäkäsille.

Lemmikkien ulkoilutuksesta tai hoidosta esimerkiksi matkan ajaksi.

Pienten kodin korjaustöiden avusta, kuten lampun vaihdosta.

Ruokaostosten kantamisesta niille, joilla on liikuntarajoitteita.

Talkooavusta yhteisölle, esimerkiksi paikallisten yhdistysten tapahtumien järjestämisessä tai siivoustalkoissa.

Imatra mukana Suomen yhteisöllisin kunta -kilpailussa

Commu -yhteistyön myötä Imatra osallistuu myös Suomen yhteisöllisin kunta -kilpailuun. Kilpailussa palkitaan kunta, jossa on tehty eniten hyviä tekoja vuoden aikana. Voittajakunta julkistetaan joulukuussa 2025, ja palkintopotti on tarkoitettu yhteisölliseen hyvää, esimerkiksi lahjoituksiin tai stipendeihin paikallisille kouluille.

Sovellus on ilmaiseksi ladattavissa ja käytettävissä. Imatran kaupunki markkinoi Commun käyttöä aktiivisesti eri kanavissaan, ja tavoitteena on, että vuoden päätteeksi alusta toimii itsenäisesti alueella.

1-2-3 - näin annat ja pyydät apua Commun kautta!