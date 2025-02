Keski-Suomen hyvinvointialue hakee valtionavustusrahoitusta palveluasumisessa olevien ikäihmisten suun terveydenhoitoon

Hankkeen tarkoituksena on laajentaa etädiagnostiikkaan perustuva toimintamalli suun terveydenhuoltoon ja kuvata toimintamalli, jolla taataan hammaslääketieteellinen suun hoidon suunnitelma myös alueille, joilla on hammaslääkäriresurssipulaa. Toimintamalli mahdollistaisi suuhygienistivetoiset tarkastukset ja etäyhteyden kautta tapahtuvan hammaslääkärin konsultoinnin.

Nyt haettava rahoitus on käytettävissä vuosien 2025–2027 aikana ilman omarahoitusosuutta. Haettu rahoitus on 190 155 euroa. Rahoituspäätökset vahvistetaan Sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM:stä) keväällä 2025. Mikäli rahoitus myönnetään, hankkeen suunniteltu kesto on yli puolitoista vuotta, alkaen syyskuussa 2025 jatkuen maaliskuuhun 2027 saakka.

– Ohjeistuksen mukaan, hankkeiden tulee kohdentua erityisesti haavoittuvassa asemassa oleviin väestöryhmiin ja tähän me myös pyrimme meidän hyvinvointialueellamme. Osassa hyvinvointialuetta hammaslääkärin tutkimusta ei ole voitu tehdä kaikille palveluasumisen yksiköissä oleville ikäihmisille ja siksi osa palveluasumisen piirissä olevista on ollut eriarvoisessa asemassa muihin saman palvelun piirissä oleviin asukkaisiin nähden. Tämän nyt suunnitteilla olevan hankkeen idea on tavoittaa myös ne palveluasumisen piirissä olevat asiakkaat, joiden alueella hammaslääkäripalveluita ei ole saatavilla, sanoo ylihoitaja Kirsi Autonen-Honkonen Keski-Suomen hyvinvointialueen suun terveydenhuollosta.

Valtionrahoitus on osa Terveydeksi -ohjelmaa

Valtion rahoittaman Terveydeksi- ohjelman tavoitteena on vähentää keskeisten kansansairauksien ja niiden riskitekijöiden aiheuttamaa hyvinvointivajetta sekä lisätä työ- ja toimintakykyä sekä vähentää väestöryhmien välisiä eroja terveys- ja hyvinvointisuunnitelmissa. Nyt avattu valtionavustushaku toteutetaan suun terveydenhuollossa olemassa olevien hyvien ennaltaehkäisyn toimintamallien levittämiseen ja edelleen kehittämisen tueksi. Avustus on tarkoitettu alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukemiseen lisäämällä vaikuttavien keinojen käyttöä sekä vahvistamalla alueellista yhteistyötä.