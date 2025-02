Aluehallintovirasto keskeyttää Yrjö ja Hanna Oy:n Riihikallion palvelukeskuksen ympärivuorokautisen palveluasumisen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto otti syyskuussa 2024 Riihikallion palvelukeskuksen valvontaansa järjestämisvastuullisten hyvinvointialueiden tekemän epäkohtailmoituksen vuoksi. Hyvinvointialueet totesivat ilmoituksessaan Riihikallion palvelukeskuksen ympärivuorokautisen palveluasumisen toiminnan vaarantavan olennaisesti asiakas- ja potilasturvallisuutta.



Aluehallintovirasto on saanut useita Riihikallion palvelukeskusta koskevia epäkohtailmoituksia vuodesta 2019 alkaen ja ne on käsitelty valvonta-asioina. Aluehallintovirasto on antanut palveluntuottaja Yrjö ja Hanna Oy:lle vuoden 2019 jälkeen kaksi valvontapäätöstä. Keväällä 2021 aluehallintovirasto antoi palveluntuottajalle huomautuksen siitä, että tämä oli alittanut luvassa edellytetyn henkilöstömitoituksen ja vaarantanut tehostetun palveluasumisen asiakasturvallisuuden yöaikaan. Lisäksi aluehallintovirasto katsoi päätöksessään, että monilta toiminnassa ilmenneiltä epäkohdilta ja puutteilta olisi vältytty, mikäli yksikön omavalvonta olisi toiminut suunnitellulla tavalla.



Aluehallintovirasto teki Riihikallion palvelukeskukseen ennalta ilmoittamattoman tarkastuskäynnin 15.5.2023 ja antoi sen perusteella uuden valvontapäätöksen kesällä 2023. Aluehallintovirasto antoi päätöksessään palveluntuottaja Yrjö ja Hanna Oy:lle sekä toimintayksikön vastuuhenkilölle useita huomautuksia muun muassa henkilökunnan määrässä ja rakenteessa, palvelun laadussa ja turvallisuudessa, asiakas- ja potilasasiakirjojen laadinnassa sekä omavalvonnassa esiintyneiden puutteiden vuoksi.



Aluehallintovirasto teki Riihikallion palvelukeskukseen jälleen ennalta ilmoittamattoman tarkastuskäynnin 16.10.2024. Tarkastuskäynnillä ja selvityksenä saaduista asiakirjoista kävi ilmi, että palveluntuottaja ei ole ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin asiakkaiden hoidon ja palvelun laadun varmistamiseksi, eikä siten ole viivytyksettä noudattanut valvontaviranomaisen antamaa hallinnollista ohjausta. Aluehallintovirasto ei voinut tarkastuskäynnillä tekemiensä havaintojen ja saamiensa selvitysten perusteella vakuuttua siitä, että asiakas- ja potilasturvallisuus voidaan pysyvästi varmistaa ja päätyi sen vuoksi keskeyttämään ympärivuorokautisen palveluasumisen toiminnan 21.2.2025 alkaen.



