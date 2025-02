Lohjan kaupunki lahjoittaa kuorma-auton Ukrainaan

Kulttuurikyydit jatkuvat 31.1.2025 16:58:15 EET | Tiedote

Kulttuurikyydit jatkuvat! Ensimmäinen kyyti on jo perjantaina 7.2. Arvaa mikä leffa? Elokuvamusiikin konserttiin. Kyyti ja lippu konserttiin tai teatteriesitykseen varataan osoitteessa https://link.webropol.com/s/kulttuurikyytikevat2025 Lisätietoja ja apua ilmoittautumiseen antaa Katja Juntunen orkesterin toimistolta, puh. 044-3741462. Varatun lipun voit lunastaa bussista ennakkomyynti hinnoilla ja kyydin omavastuuosuus on 5€. Liput ja kyydit maksetaan bussimatkan aikana joko käteisellä tai pankkikortilla. Rahastuksesta ja tapahtumalippujen jakamisesta bussissa vastaa Ikkalan kyläyhdistys. Lisätietoja: Liisa Jäppinen 050 433 6556 Kevään 2025 Kulttuurikyydit: Arvaa mikä leffa? pe 7.2.2025 klo 19 Laurentius-sali, Lohja. Liput: 22 € / 27 € Brucknerin messu to 17.4.2025 klo 19:30 Karjalohjan kirkko. Liput: 22 € / 27 € Serenata Notturna to 22.5.2025 klo 19 Laurentius-sali, Lohja. Liput: 22 € / 27 € Lue lisää konserteista https://lohjankaupunginorkesteri.fi/ Länsi-Uudenmaan Säästöpankkisääti