Puolangan Ukonkankaan tuulivoimahankkeen täydennetty YVA-selostus nähtäville

Hankealueen pinta-ala on noin 1340 hehtaaria. Yksittäisen voimalan teho tulisi olemaan 6–10 MW ja kokonaiskorkeus enintään 320 metriä. Suunnittelualue sijoittuu noin 13,5 km Puolangan keskustasta lounaaseen. Noin 6 km suunnittelualueesta länteen on Vaalan kuntaraja.

Kainuun ELY-keskus toimii hankkeen yhteysviranomaisena, jonka tehtävänä on toteuttaa hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely. YVA-menettelyn mukaisina vaihtoehtoina tarkastellaan hankkeen toteuttamatta jättämisen (VE0) lisäksi maksimivaihtoehtona (VE1) 15 tuulivoimalan rakentamista Ukonkankaan alueelle ja (VE2) 12 tuulivoimalan rakentamista Ukonkankaan alueelle. Sähkönsiirtovaihtoehtoina tutkitaan kahta vaihtoehtoa. Ensimmäisenä vaihtoehtona (SVE1) on 400 kV voimajohto OX2:n sähköasemalle Pontemaan ja toisena vaihtoehtona (SVE2) 400 kV yhteislinja suunnitellulle Lumimäen sähköasemalle (tuulivoimapuistot Ukonkangas, Hirvivaara-Murtiovaara ja Koirakangas).

Täydennetty ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä 14.3.2025 saakka. Ympäristövaikutusten arviointiselostus on hankkeesta vastaavan YVA-menettelyssä laatima asiakirja, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Täydennyksiä Ukonkankaan YVA-selostukseen on tehty linnustoa ja linnustoon kohdistuvia yhteisvaikutuksia koskeviin kappaleisiin. Selostuksen laatimisessa konsulttina on toiminut Ramboll Finland Oy. Nähtävillä olon jälkeen yhteysviranomaisella on kaksi kuukautta aikaa laatia YVA-selostuksesta perusteltu päätelmä.

Kuulutus täydennetystä arviointiselostuksesta on nähtävillä 12.2.–14.3.2025 Puolangan, Vaalan ja Utajärven kuntien virallisilla ilmoitustauluilla sekä Kainuun ELY-keskuksen kuulutukset-verkkosivulla.

Täydennetty arviointiselostus on nähtävillä sähköisesti hankkeen YVA-verkkosivulla https://www.ymparisto.fi/ukonkangastuulivoimaYVA, missä se pysyy kuulemisajan päätyttyäkin.

Hankkeen YVA-selostuksen paperiversioon voi tutustua 12.2.2025 - 14.3.2025 Kainuun ELY-keskuksella (Kalliokatu 4, 87100 Kajaani), Utajärven kaupungintalolla (Vanhatie 1, 91600 Utajärvi), Puolangan kirjastolla (Koulukatu 4, 89200 Puolanka) Puolangan kunnanvirastolla (Maaherrankatu 7, 89200 Puolanka), Vaalan kunnankirjastolla (Niskantie 8, 91700 Vaala) ja Vaalan kunnanvirastolla (Vaalantie 14, 91700).

Viranomaisten ohella myös kansalaisilla ja yhteisöillä on mahdollisuus lähettää kirjallinen mielipiteensä täydennetystä YVA-selostuksesta. Mielipiteet tulee toimittaa 14.3.2025 mennessä osoitteeseen kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi tai Kainuun ELY-keskus, PL 115, 87101 Kajaani. Viitteeksi KAIELY/ 78 /2022. Sähköisenä toimitetun mielipiteen toivotaan olevaan kopioitavassa muodossa.

Yhteysviranomainen huomioi perustellussa päätelmässä myös aikaisemman kuulutuksen aikana tulleet mielipiteet ja lausunnot.