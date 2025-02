Tutkimus: Nuorten työelämässä sekä haasteita että mahdollisuuksia

Tutkimuksen mukaan 37 prosenttia alle 30-vuotiaista haluaisi vaihtaa työpaikkaa, jos se olisi mahdollista. Työpaikan vaihtohalukkuus vähenee selvästi iän myötä.

– Yksi selitys tähän voi olla, että noin joka neljäs (24 %) alle 35-vuotias kokee työtehtävänsä usein yksitoikkoisiksi, kun taas vanhemmissa ikäryhmissä vastaava osuus on 10–16 prosenttia, SAK:n tutkimusasiantuntija Ari-Matti Näätänen kertoo.

Näätänen peräänkuuluttaa vastuun antamista myös nuorille työntekijöille. Jos työnantaja sitoutuu työntekijään, niin työntekijä todennäköisemmin myös haluaa sitoutua työhönsä pitkäjänteisesti.

Tutkimuksesta nousee esille myös monia nuorten työelämään liittyviä myönteisiä puolia. Alle 30-vuotiaille työntekijöille on tyypillistä halu lisätä työmääräänsä ja ansaita sen mukaisesti enemmän. Nuoret kokevat terveydentilansa keskimäärin paremmaksi kuin vanhemmat työntekijät ja he kokevat saavansa työnantajiltaan enemmän tukea oppimiseen. He kokevat myös muita useammin, että heidän työnsä sisältää uuden oppimista.

Tutkimuksen perusteella ei näytä, että työelämän tehokkuusvaatimukset ylittäisivät nuorten voimavarat keskimääräistä enemmän. Alle 30-vuotiaista 17 prosenttia katsoo, että työnantaja asettaa tehokkuuden kaiken muun edelle. Vanhemmissa ikäluokissa näin ajattelevien osuus on keskimäärin nuoria korkeampi. Myöskään työn henkinen kuormittavuus ei tutkimuksen mukaan eroa tilastollisesti eri ikäryhmien välillä.

– Julkisessa keskustelussa nuorten työssä jaksaminen työelämässä nousee usein esiin haasteena. Tutkimus osoittaa, että työ tarjoaa myös hyvinvointia tukevia tekijöitä. Nuorten työelämässä on kehityskohteita, mutta työstä saa palkan ohella osaamista ja kehittymismahdollisuudet ovat usein hyvät. Lisäksi johdon odotukset tehokkuudesta näyttäisivät kohdistuvan hieman harvemmin nuorille työntekijöille.

Tiedot käyvät ilmi tänään julkistetusta SAK:n työolobarometri 2024 -tutkimuksesta. Työolobarometrin aineistoon Verian haastatteli puhelimitse 1203 SAK:laisten liittojen työssäkäyvää jäsentä helmi-maaliskuussa 2024. Aineisto edustaa SAK:n liittojen työssäkäyvää jäsenkuntaa toimialan, sukupuolen ja iän mukaan.