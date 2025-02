Wulff Tilitoimistot kasvaa merkittävästi Pohjanmaalla – ostaa enemmistön Convido Ab Oy:stä

Wulff-Yhtiöt Oyj on ostanut 70 % pohjanmaalaisen tilitoimiston Convido Ab Oy:n osakekannasta. Yritysosto jatkaa Wulff Tilitoimistojen kasvua ja lujittaa yhtiön asemaa markkinoilla. Kaupan myötä Wulff Tilitoimistot kasvattaa asiantuntijaosaamistaan 20 ammattilaisella ja vuosittaista liikevaihtoaan noin 1,5 miljoonalla eurolla. Asiakkaita kaupan myötä siirtyy Wulffille lähes 500.

Yrityskauppa tukee Wulffin kasvustrategiaa

Yrityskaupan jälkeen Wulff Tilitoimistojen yhteenlaskettu liikevaihto kasvaa noin 7 milj. euroon ja asiantuntijoiden määrä kasvaa 80:een Suomessa.

Wulff-Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtaja Elina Rahkonen:

"Convido tuo pöytään tärkeää asiantuntemusta ja osaamista tilitoimistoliiketoiminnan kehittämisestä. Convidon tapa toimia sopii täydellisesti Wulff Tilitoimistojen kulttuuriin, jossa alan parasta asiakaskokemusta rakennetaan henkilökohtaisesti ja asiakkailla on aina oma nimetty asiantuntijansa. Convido tuo Wulffille vahvan paikallisen aseman ja asiantuntevan tiimin. Tämä yritysosto on meille tärkeä askel strategisessa kasvussamme tilitoimistopalveluiden tarjoajana. Yhdessä meillä on mahdollisuus kehittää alan palveluita, hyödyntää digitalisaation ja tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia sekä ennen kaikkea vahvistaa henkilökohtaista palvelua. Toivotamme Convidon asiantuntijat lämpimästi tervetulleiksi Wulffille!"

Convido Ab Oy:n toimitusjohtajana jatkava Joel Granholm:

"Asiakaskeskeisyys, paikallinen palvelu ja asiantuntijuus ovat rakentaneet kasvua ja menestystä Convidon tarinan alusta alkaen. Wulffin kanssa meillä on mahdollisuus kehittää palvelujamme entistäkin paremmiksi ja hyödyntää konsernin resursseja sekä koulutusohjelmia, esimerkiksi Wulff Tilitoimistot Akatemiaa. Tämä kauppa antaa meille mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä samalla, kun pysymme vahvasti paikallisena toimijana. Olemme iloisia siitä, että asiakkaamme ja työntekijämme saavat uuden kodin osana Wulffia. On myös hienoa, että Wulffilla panostetaan vahvasti kotimaamme ruotsinkielisten asiakkaiden palveluun – on ilahduttavaa saada lisää osaavia ruotsinkielisiä kollegoita, joiden kanssa voi sparrata ja jakaa osaamistaan."

Wulff Tilitoimistot rakentaa Suomen parasta valtakunnallista alan asiantuntijatiimiä, joka yhdistää perinteisen taloushallinnon ja uuden teknologian tarjoamat mahdollisuudet. Kuva: Team Karo. Copyright: Wulff-Yhtiöt Oyj.

Kilpailukykytekijöinä paikallisuus, asiantuntijuus ja digitalisaatio

Convidon omistajat Joel Granholm, Mikael Finnäs ja Kjell Ahläng jatkavat yhtiössä avainrooleissa ja omistajina, mikä varmistaa yhtiön asiakkaille ja työntekijöille saumattoman siirtymän osaksi Wulff Tilitoimistoja. Convidon työntekijät jatkavat tehtävissään ja asiakkaille tarjottavat palvelut säilyvät ennallaan. Tilitoimistoala kehittyy vauhdilla tekoälyn, robotiikan ja automaation luodessa uusia mahdollisuuksia. Wulff Tilitoimistot yhdistää vahvan asiantuntijuuden ja henkilökohtaisen palvelun digitalisaation tuomiin etuihin. Wulff rakentaa Suomen parasta valtakunnallista alan asiantuntijatiimiä, joka yhdistää perinteisen taloushallinnon ja uuden teknologian tarjoamat mahdollisuudet.

Työpaikka- ja toimistotuotteistaan tunnettu Wulff on aloittanut määrätietoisen laajentumisen sille uusille liiketoiminta-alueille: työelämän palveluja ovat tilitoimistojen lisäksi henkilöstövuokraus ja konsultointipalvelut.

Lisätietoa

