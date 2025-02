Ranskalaisjätti Elydan Group osti suomalaisen Flextra Oy:n – tavoitteena vahva kasvu Euroopassa

Ranskalainen teollisuuskonserni Elydan Group on hankkinut suomalaisen Flextra Oy:n koko osakekannan. Kaupan tavoitteena on hyödyntää Flextra Oy:n asiantuntemusta, verkostoja ja organisaatiota Elydanin laajentaessa toimintaansa Euroopassa. Lisäksi Flextra Oy:n osaamista tullaan hyödyntämään konsernin sisällä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä.

Yrityskauppa tukee merkittävästi myös Flextra Oy:n kilpailukykyä, sillä se lyhentää toimitusketjua tuotteen valmistajan ja loppukäyttäjän välillä. Samalla Elydan saavuttaa synergiaetuja keskittämällä Flextran hankintoja omille tytäryhtiöilleen. Kaupan myötä Flextra saa myös laajemman tuotevalikoiman ja entistä vahvemman aseman markkinoilla.

Flextra Oy jatkaa kasvua LVI-alan toimijana

Kesällä 2022 perustettu Flextra Oy on erikoistunut LVI-alan tuotteiden maahantuontiin. Yhtiön päätuotteita ovat eristetyt alueputkijärjestelmät, maalämpöputkistot sekä niihin liittyvät tarvikkeet. Lyhyessä ajassa yritys on saavuttanut merkittävän markkina-aseman ja kasvattanut liikevaihtonsa noin 2,5 miljoonaan euroon.

Flextra ennustaa, että toimitusketjut selkeytyvät alalla entisestään ja valmistajien rooli jakelussa kasvaa perinteisten maahantuontiyritysten sijaan. Lyhyempien toimitusketjujen ja innovatiivisten tuotteiden ansiosta yrityksen liikevaihdon odotetaan ylittävän 10 miljoonaa euroa seuraavan viiden vuoden aikana.

- Vaikka rakennusala on kohdannut haasteita Suomessa, on ollut hienoa huomata, että toimintamme on herättänyt kiinnostusta suurten eurooppalaisten valmistajien keskuudessa. Olemme saaneet aiemminkin yhteydenottoja, mutta nyt asiat loksahtivat kohdalleen, ja olemme erittäin sitoutuneita tukemaan uuden omistajamme tavoitteita Suomessa, toteaa Flextra Oy:n perustajajäsen Ari Rasinkangas.

Uusia työpaikkoja tiedossa

Yrityskaupan myötä Flextra Oy tulee rekrytoimaan lisää henkilöstöä tekniseen myyntiin, markkinointiin, tuotekehitykseen ja logistiikkaan. Yhtiön toimipaikat Porissa, Seinäjoella, Helsingissä ja Lahdessa säilyvät ennallaan.

Flextra Oy:n perustajat ja osakkaat Ari Rasinkangas, Jani Kalmu, Petri Peltomaa ja Harri Piirto jatkavat yhtiön palveluksessa ja ovat mukana kehittämässä sen toimintaa myös tulevaisuudessa.